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F1 Japonya Grand Prix'sini Verstappen kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 4. etabı Japonya Grand Prix’sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Fatih Erel  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
F1 Japonya Grand Prix'sini Verstappen kazandı Fotoğraf: David Mareui - AA

Istanbul

Suzuka'da yer alan 5,8 kilometre uzunluğundaki uluslararası yarış pistindeki yarış, 53 tur üzerinden yapıldı.

Yarışın ilk turunda, Red Bull takımından Daniel Ricciardo ve Williams takımından Alex Albon'un karıştığı kaza sonrası bariyerlerin onarılması için verilen aranın ardından mücadele devam etti.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan son 3 yılın şampiyonu Verstappen, mücadeleyi 1 saat 54 dakika 23.566 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi.

Sezonun ilk iki etabının ardından 4. etaptan da zaferle ayrılan Verstappen, kariyerinin 57. yarış galibiyetini elde etti.

Meksikalı Sergio Perez, takım arkadaşının 12.535 saniye arkasında ikinci, Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz ise liderin 20.866 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Sezonun dört etabının üçünde Verstappen zafere ulaşırken diğer etabı ise Sainz kazandı.

Sezonun 5. yarışı Çin Grand Prix'si, 21 Nisan'da düzenlenecek.

Japonya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 77 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 64

3. Charles Leclerc (Monako): 59

4. Carlos Sainz (İspanya): 55

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 37

Takımlar

1. Red Bull: 141

2. Ferrari: 120

3. McLaren: 69

4. Mercedes: 34

5. Aston Martin: 33

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