Formula 1 Miami Grand Prix'sinde sprint yarışını Lando Norris kazandı
Formula 1 Dünya Şampiyonası Miami Grand Prix'sindeki sprint yarışını, McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.
Ankara
Sezonun 6. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Miami'daki 5,4 kilometrelik Miami Uluslararası Otodromu'nda 18 tur üzerinden yapıldı.
Norris, 36 dakika 37.647 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 8 puanı hanesine yazdırdı.
Avustralyalı Oscar Piastri, takım arkadaşının 0.672 saniye gerisinde ikinci, Ferrari'den Büyük Britanyalı Lewis Hamilton da Norris'in 1.073 saniye arkasında üçüncü oldu.
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Red Bull'un son şampiyon pilotu Hollandalı Max Verstappen ise sprint yarışını 17. sırada tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.