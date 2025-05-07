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F1 ekibi Alpine, sıradaki 5 etapta Arjantinli pilot Colapinto'nun yarışacağını açıkladı

Formula 1 ekibi Alpine, sıradaki 5 yarışta Avustralyalı pilot Jack Doohan'ın yerine Arjantinli sürücü Franco Colapinto'nun yarışacağını duyurdu.

Mutlu Demirtaştan  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
F1 ekibi Alpine, sıradaki 5 etapta Arjantinli pilot Colapinto'nun yarışacağını açıkladı

Istanbul

Takımın açıklamasına göre Colapinto, 16-18 Mayıs'ta düzenlenecek Emilia-Romagna Grand Prix'sinden itibaren sıradaki 5 etapta Fransız sürücü Pierre Gasly'nin takım arkadaşı olacak.

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Doohan ise yedek sürücü olarak takımda kalmaya devam edecek. Temmuz ayındaki Büyük Britanya Grand Prix'si öncesi Colapinto'nun performansına göre yeniden değerlendirme yapılacak.

Geçen sezon Abu Dabi'deki son etapta Alpine sürücü koltuğuna oturan Doohan, takımıyla çıktığı 7 yarışta puan elde edemedi.

Sezon başında Alpine ile anlaşan Colapinto ise geçen yıl yedek sürücü görevini üstlendiği Williams'ta 9 etapta yarışarak 5 puan topladı.

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