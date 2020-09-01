Everton'dan genç futbolcu Anthony Gordon'a 5 yıllık sözleşme
İngiltere Premier Lig ekibi Everton, genç futbolcu Anthony Gordon ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
İstanbul
Everton Kulübü, 19 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Anthony Gordon ile Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Altyapısından yetiştiği Everton'da ilk resmi maçına Aralık 2017'de 16 yaşındayken çıkan Gordon, Premier Lig'de geçen sezon 11 karşılaşmada forma giymişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.