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EURO 2024'ün grup aşamasında 81 gol atıldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) grup aşamasında 81 kez fileler havalandı.

Emrah Oktay  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
EURO 2024'ün grup aşamasında 81 gol atıldı

Stuttgart

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te 24 ekip, dörderli 6 grupta mücadele etti. Grup aşamasında yapılan toplam 36 müsabakada futbolseverler adeta gole doydu.

Karşılaşmalarda toplamda 81 kez fileler havalandırılırken, maç başına 2,25 gol ortalaması ortaya çıktı.

En golcüsü Gürcistan'dan Mikautadze

Grup aşamasının en golcü futbolcusu Gürcistan Milli Takımı'nda forma giyen Georges Mikautadze oldu.

Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda mücadele eden Gürcistan'ın 23 yaşındaki santrforu, 2'si penaltıdan olmak üzere 3 kez ağları sarstı.

Bu oyuncuyu ikişer golle Alman Jamal Musiala ve Niclas Füllkrug, Rumen Razvan Marin, Hollandalı Cody Gakpo ve Slovak Ivan Schranz izledi.

Farklı 61 futbolcu da birer kez gol sevinci yaşadı.

En genci Arda Güler

EURO 2024'ün gruplarında gol atan futbolcular arasında en genci A Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler oldu.

19 yaşındaki Arda Güler, gruplarda gol atan 67 futbolcu arasında en genci olarak dikkati çekti. Arda, gruplarda 20 yaş altında skor üreten tek futbolcu olarak kayıtlarak geçti.

Milli futbolcu, F Grubu ilk maçında Gürcistan'a attığı şık golle adından söz ettirmişti. Arda, ayrıca 19 yaş 114 gün ile Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu rekorunu ele geçirdi.

Bajrami, en erken golü attı

Arnavut oyuncu Nedim Bajrami, Avrupa Şampiyonası tarihinin en hızlı golünü kaydetti.

B Grubu'nda İtalya karşısında 23. saniyede fileleri havalandıran Bajrami, en hızlı gol rekorunu ele geçirdi.

Önceki rekor, EURO 2004'te 67. saniyede Yunanistan filesini havalandıran Rus oyuncu Dmitri Kirichenko'ya aitti.

Yedi futbolcu kaleleri şaşırdı

EURO 2024 grup maçlarında 7 futbolcu kendi kalesine gol atma şansızlığı yaşadı.

Almanya'da Antonio Rüdiger, İtalya'da Riccardo Calafiori, Hollanda'da Donyell Malen, Arnavutluk'ta Klaus Gjasula, Avusturya'da Maximilian Wöber, Çekya'da Robin Hranac ve Türkiye'de Samet Akaydın kendi kalelerine gol attı.

Türkiye, en golcü takımlar arasında

Turnuvada grup aşamasının en golcü takımı 8 kez ağları sarsan ev sahibi Almanya oldu.

Gruplarda Almanya'yı 6 golle Avusturya takip etti. Türkiye, Portekiz, İspanya ve İsviçre beşer golle en skorer takımlar olarak sıraladı.

En kısırı C Grubu

Turnuvada en az gol C Grubu'nda atıldı.

İngiltere, Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın yer aldığı gruptaki 6 mücadelede 7 kez gol sesi çıktı. İngiltere, Danimarka ve Slovenya ikişer, Sırbistan ise 1 kez topu filelerle buluşturdu.

Grupta yapılan 3 maç 1-1, 1 karşılaşma 1-0, 2 müsabaka ise 0-0 sona ererken futbolseverler gol anlamında aradığını bulamadı.

İngiltere, grup liderleri arasında en az golü atan takım oldu.

İspanya kalesini gole kapatan tek takım

Turnuvada mücadele eden 24 takım arasında sadece İspanya kalesinde gol görmedi.

İspanya'da 2 müsabakada Unai Simon, 1 mücadelede ise David Raya kaleyi korudu. Kaleyi bulan toplam 10 şutta Simon 6, Raya ise 4 kurtarış yaparak gole izin vermedi.

Kaleciler arasında en fazla kurtarışı 20 kezle Gürcistan'ın file bekçisi Giorgi Mamardashvili yaptı. Tecrübeli file bekçisi, kalesindeki 4 gole engel olamadı.

Lukaku'nun VAR şanssızlığı

Belçika'nın yıldız santrforu Romelu Lukaku'nun attığı 3 gol Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edildi.

Grup aşamasındaki 3 müsabakada da forma giyen Lukaku'nun Slovakya karşılaşmasında 2, Romanya mücadelesinde ise 1 golü VAR incelemesiyle geçersiz sayıldı.

Toplam 10'da 7 ile grup aşamasının en fazla isabetli şut çeken futbolcusu olan Lukaku, gol sevinci yaşayamadı.

Modric, turnuva tarihinin en yaşlı golcüsü

Luka Modric, 38 yaş 289 günlükken İtalya filelerine gönderdiği topla, Avrupa Şampiyonası tarihinin en yaşlı golcüsü olarak tarihe geçti.

Ülkesinin Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok forma giyen (16) oyuncusu olan Modric, Hırvatların turnuvadaki en golcü futbolcusu ünvanına da ortak oldu.

Kariyerindeki 5. Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Modric, turnuva tarihindeki 4. golünü atarak bu alanda Perisic'i yakaladı.

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