EURO 2024 B Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu'nda ikinci maçlar tamamlanırken, ikide iki yapan İspanya gruptan çıkmayı garantiledi.
Gelsenkirchen
Turnuvada B Grubu'nda ikinci maç takviminde Hırvatistan-Arnavutluk ve İspanya-İtalya karşı karşıya geldi.
Hırvatistan ve Arnavutluk büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
İspanya ise İtalya karşısında, baştan sona oyun üstünlüğünü elinde tuttuğu mücadeleyi 1-0 kazandı.
İlk maçta Hırvatistan'ı 3-0, ardından İtalya'yı tek golle geçen İspanya topladığı 6 puanla son grup maçları öncesinde adını son 16 turuna yazdırdı.
Puan durumu
B Grubu'nda ikinci maçlar sonunda oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|AG
|YG
|AV
|Puan
|İspanya
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|4
|6
|İtalya
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|Arnavutluk
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Hırvatistan
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
Üçüncü maçların programı
B Grubu'nda üçüncü maçların programı TSİ şöyle:
24 Haziran Pazartesi:
22.00 Arnavutluk-İspanya (Düsseldorf Arena)
22.00 Hırvatistan-İtalya (Leipzig)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.