Dolar
32.84
Euro
35.22
Altın
2,360.77
ETH/USDT
3,516.60
BTC/USDT
64,968.00
BIST 100
10,739.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2024

EURO 2024 B Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu'nda ikinci maçlar tamamlanırken, ikide iki yapan İspanya gruptan çıkmayı garantiledi.

Hilmi Sever  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
EURO 2024 B Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı

Gelsenkirchen

Turnuvada B Grubu'nda ikinci maç takviminde Hırvatistan-Arnavutluk ve İspanya-İtalya karşı karşıya geldi.

Hırvatistan ve Arnavutluk büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

İspanya ise İtalya karşısında, baştan sona oyun üstünlüğünü elinde tuttuğu mücadeleyi 1-0 kazandı.

İlk maçta Hırvatistan'ı 3-0, ardından İtalya'yı tek golle geçen İspanya topladığı 6 puanla son grup maçları öncesinde adını son 16 turuna yazdırdı.

Puan durumu

B Grubu'nda ikinci maçlar sonunda oluşan puan durumu şöyle:

TakımOGBMAGYGAVPuan
İspanya22004046
İtalya21012203
Arnavutluk201134-11
Hırvatistan201125-31

Üçüncü maçların programı

B Grubu'nda üçüncü maçların programı TSİ şöyle:

24 Haziran Pazartesi:

22.00 Arnavutluk-İspanya (Düsseldorf Arena)

22.00 Hırvatistan-İtalya (Leipzig)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Cihantimur'un tutukluluğunun devamına karar verildi
Malatya'da 600 dönümlük anız arazisi yandı, bir inek telef oldu
Yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor
Tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturuyor
Adalar'da İETT'ye minibüs tepkisi 5. gün de devam etti

Benzer haberler

EURO 2024 B Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı

EURO 2024 B Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı

İspanya, İtalya'yı tek golle devirdi

A Milli Futbol Takımı, Portekiz maçının hazırlıklarını sürdürdü

İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocuklar Madrid'de anıldı

İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocuklar Madrid'de anıldı
EURO 2024 C Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı

EURO 2024 C Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
İngiltere, öne geçtiği maçta Danimarka ile 1-1 berabere kaldı

İngiltere, öne geçtiği maçta Danimarka ile 1-1 berabere kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet