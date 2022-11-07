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Dünya Kupası'nın en çok maç yöneten hakemi Özbek Irmatov

Dünya Kupası'nın en çok maç yöneten hakemi, Özbek Ravshan Irmatov oldu.

Mutlu Demirtaştan   | 07.11.2022
Dünya Kupası'nın en çok maç yöneten hakemi Özbek Irmatov

İstanbul

Özbek hakem Ravshan Irmatov, kupa tarihinde 2010'da 5, 2014'te 4 ve 2018'de 2 olmak üzere 11 maç yönetti.

Arjantinli Nestor Pitana, 2014 (4) ve 2018'de (5) 9 maçta görev yaparak bu alanda ikinci sırada yer aldı.

Bu iki ismi, sekizer maçla Fransız Joel Quiniou ve Meksikalı Benito Archundia takip etti.

En genci 24, en yaşlısı 53

Dünya kupaları başladığından bu yana maç yöneten hakemler içinde en genci 24, en yaşlısı ise 53 yaşında bu fırsatı yakaladı.

İspanyol Juan Gardeazabal, henüz 24 yaşından 193 gün almışken 1958 İsveç'te görev aldı ve Dünya Kupası'nda düdük çalan en genç hakem olarak tarihe geçti.

Dünya Kupası'nın en yaşlı hakemi ise 1950 Brezilya'da görev alan İngiliz George Reader oldu. Reader, 1950 Dünya Kupası'nda görev yaptığında 53 yaşından 236 gün almıştı.

Kırmızı kart rekoru Meksikalı hakemde

Dünya Kupası tarihinin en çok kırmızı kart gösteren hakemi, Meksikalı Arturo Brizio Carter oldu.

Carter, 1994 ABD ve 1998 Fransa'da görev alıp 7 kez kırmızı kartına başvurdu. Meksikalı hakem ABD'de 3, Fransa'da ise 4 kez kırmızı kartını cebinden çıkardı.

Dünya Kupası organizasyonunun ilk kırmızı kartını ise Türk hakem Doğan Babacan, 1974 Dünya Kupası'nda gösterdi.

Üç Dünya Kupası'nda üçer kez yer alan hakemler

Dünya Kupası'nda hakemler, en çok 3 organizasyona katılabildi.

Üç Dünya Kupası'nda düdük çalan hakemler şunlar:

HakemÜlkesiKupalar
John LangenusBelçika1930, 34, 38
Ivan Eklindİsveç1934, 38, 50
Benjamin GriffithsGaller1950, 54, 58
Arthur Ellisİngiltere1950, 54, 58
Istvan ZsoltMacaristan1954, 58, 66
Juan Gardeazabalİspanya1958, 62, 66
Arturo YamasakiPeru1962, 66, 70
Bobby Davidsonİskoçya1962, 70, 74
Kurt TschenscherBatı Almanya1966, 70, 74
Ramon BarretoUruguay1970, 74, 78
Abraham Kleinİsrail1970, 78, 82
Nicolae RaineaRomanya1974, 78, 82
Erik Fredrikssonİsveç1982, 86, 90
Jamal Al-SharifSuriye1986, 90, 94
Joel QuiniouFransa1986, 90, 94
Ali Mohamed BujsaimBireşik Arap Emirlikleri1994, 98, 2002
Oscar RuizKolombiya2002, 06, 10
Carlos SimonBrezilya2002, 06, 10
Marco RodriguezMeksika2006, 10, 14
Ravshan IrmatovÖzbekistan2010, 14, 18
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