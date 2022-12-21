Dünya Kupası şampiyonluk kutlamasında Messi'nin giydiği geleneksel kıyafete büyük ilgi
Lionel Messi'nin giydiği "Bişt" adlı kıyafetten satın almak isteyen Batılı futbolseverler Katar'ın başkenti Doha'daki Suk Vakıf Çarşısı'na akın ediyor.
Doha
FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon olan Arjantin'in kaptanı Lionel Messi'ye giydirilen geleneksel Katar kıyafeti "Bişt" taraftarlardan büyük ilgi görüyor.
Arjantinliler başta olmak üzere çok sayıda taraftar, Körfez ülkelerindeki Arapların giydiği, gri, siyah, kahverengi, beyaz ve bej gibi farklı renkleri bulunan geleneksel kıyafetten satın almak için Suk Vakıf Çarşısı'na akın etti.
Katar'ın Er-Raya gazetesinin haberine göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Messi'ye hediye ettiği "Bişt"in üreticisi Ahmed es-Salim, "Mağazamızdaki biştlerin A'dan Z'ye Katar endüstrisinin bir ürünü olmasından büyük gurur duyuyoruz." dedi.
Kupa teslim töreninden bu yana Batılılar başta olmak üzere Dünya Kupası taraftarlarından "Bişt"e büyük talep olduğunu söyleyen Salim, gelecek günlerde satışların daha da artmasını beklediklerini kaydetti.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 tamamlanan final maçında Fransa'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Arjantin, şampiyon oldu.
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