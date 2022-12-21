Dolar
18.66
Euro
19.82
Altın
1,816.40
ETH/USDT
1,209.20
BTC/USDT
16,787.00
BIST 100
5,429.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i Beyaz Saray’da resmi törenle karşılıyor
logo
Futbol, Dünyadan Spor

Dünya Kupası şampiyonluk kutlamasında Messi'nin giydiği geleneksel kıyafete büyük ilgi

Lionel Messi'nin giydiği "Bişt" adlı kıyafetten satın almak isteyen Batılı futbolseverler Katar'ın başkenti Doha'daki Suk Vakıf Çarşısı'na akın ediyor.

Ahmed Yusuf Bıtmez, Safiye Karabacak   | 21.12.2022
Dünya Kupası şampiyonluk kutlamasında Messi'nin giydiği geleneksel kıyafete büyük ilgi

Doha

FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon olan Arjantin'in kaptanı Lionel Messi'ye giydirilen geleneksel Katar kıyafeti "Bişt" taraftarlardan büyük ilgi görüyor.

Arjantinliler başta olmak üzere çok sayıda taraftar, Körfez ülkelerindeki Arapların giydiği, gri, siyah, kahverengi, beyaz ve bej gibi farklı renkleri bulunan geleneksel kıyafetten satın almak için Suk Vakıf Çarşısı'na akın etti.

Katar'ın Er-Raya gazetesinin haberine göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Messi'ye hediye ettiği "Bişt"in üreticisi Ahmed es-Salim, "Mağazamızdaki biştlerin A'dan Z'ye Katar endüstrisinin bir ürünü olmasından büyük gurur duyuyoruz." dedi.

Kupa teslim töreninden bu yana Batılılar başta olmak üzere Dünya Kupası taraftarlarından "Bişt"e büyük talep olduğunu söyleyen Salim, gelecek günlerde satışların daha da artmasını beklediklerini kaydetti.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 tamamlanan final maçında Fransa'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Arjantin, şampiyon oldu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de ağır hasarlı 383 konutun yıkımı gerçekleşti
Diyarbakır'daki terör saldırısını gerçekleştiren terörist, suçunu itiraf etti
Çocuklara yönelik istismarın önlenmesine ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak
Bilal Erdoğan: Müslüman gençler arasındaki iletişimin daha ileriye taşınması önemli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşmeli sanatçılarımızın kadroya geçişleriyle ilgili gerekli adımları attık

Benzer haberler

Dünya Kupası şampiyonluk kutlamasında Messi'nin giydiği geleneksel kıyafete büyük ilgi

Dünya Kupası şampiyonluk kutlamasında Messi'nin giydiği geleneksel kıyafete büyük ilgi

Faslılar milli takımlarını başkent Rabat'ta coşkuyla karşıladı

Katar: Dünya Kupası boyunca 26 bin 425 sivil uçuş gerçekleşti

Dünya Kupası Katar'a ekonomik ve kültürel alanda önemli kazanımlar sağladı

Dünya Kupası Katar'a ekonomik ve kültürel alanda önemli kazanımlar sağladı
Dünya Kupası'nda 1.4 milyon kişi Katar'ı ziyaret etti

Dünya Kupası'nda 1.4 milyon kişi Katar'ı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Elon Musk ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Elon Musk ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet