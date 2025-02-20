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Devler Ligi'nde son 16 turuna yükselen 8 takım belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu.

Emre Doğan  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Devler Ligi'nde son 16 turuna yükselen 8 takım belli oldu

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off turunda rakiplerini eleyen Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund, PSG, Real Madrid ve PSV, adlarını son 16 takım arasına yazdırdı.

"Devler Ligi"nde lig etabını ilk 8'de tamamlayan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa, direkt son 16 turuna yükselmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, çeyrek final ve yarı final maçlarının kura çekimi, yarın İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

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