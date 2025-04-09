Declan Rice, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 2 frikik golüyle bir ilke imza attı
Arsenal'in İngiliz orta saha oyuncusu Declan Rice, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup ve lig aşamasının ardından yapılan maçlarda iki frikik golü atan ilk futbolcu oldu.
İstanbul
İngiltere temsilcisi Arsenal'ın UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında konuk ettiği İspanya'nın Real Madrid takımı karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetinde Declan Rice, müsabakada 12 dakika içinde attığı iki şık frikik golüyle tarihe geçti.
UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ise daha önce 4 futbolcu grup maçları sırasında bir maçta 2 frikik golüne imza atmıştı.
Galatasaray'da forma giydiği dönemde Faslı yıldız oyuncu Hakim Ziyech de UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonunda İngiliz ekibi Manchester United'a 2 frikik golü atmış ve karşılaşma 3-3 berabere bitmişti. Grup maçlarında ayrıca Rivaldo, Cristiano Ronaldo ve Neymar, aynı başarıyı göstermişti.
İngiliz futbolcu Declan Rice; Rivaldo, Cristiano Ronaldo, Neymar ve Hakim Ziyech'in ardından aynı Şampiyonlar Ligi maçında iki serbest vuruş golü atan beşinci oyuncu olurken, bunu Real Madrid'e karşı yapan ilk oyuncu oldu.
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