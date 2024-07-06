Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, A Milli Futbol Takımı'na özel klip hazırladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için özel klip hazırlandı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından klibi paylaştı.
Birlikte mücadele ettik, büyük bir coşkuyla ilerledik; şimdi gurur zamanı...— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 6, 2024
Haydi #BizimÇocuklar, yeni zaferler yazma zamanı!🇹🇷 pic.twitter.com/J9Ey54Eh28
Altun, paylaşımında, "Birlikte mücadele ettik, büyük bir coşkuyla ilerledik; şimdi gurur zamanı. Haydi 'Bizim Çocuklar', yeni zaferler yazma zamanı." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.