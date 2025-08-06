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Teknoloji

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, NeXT Sosyal'e katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e katıldı.

İsmet Karakaş  | 06.08.2025 - Güncelleme : 06.08.2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, NeXT Sosyal'e katıldı

Ankara

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Türkiye'nin sosyal platformu NeXT Sosyal'de biz de varız. Yerli ve milli sosyal medya platformumuzdan bizi (https://sosyal.teknofest.app/@iletisim) takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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