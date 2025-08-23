Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Süper Kupa finalinde attığı golle tarihe geçti

Suudi Arabistan Süper Kupa finalinde Al Nassr'ın ilk golünü atan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, tarihe geçti.

Yunus Kaymaz  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Süper Kupa finalinde attığı golle tarihe geçti

Londra

Hong Kong'da oynanan Süper Kupa finalinde, Al Nassr ile milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli, karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 sona eren mücadelede rakibine penaltı atışlarında 5-3 üstünlük sağlayan Al Ahli, kupayı ikinci kez müzesine götürdü.

Karşılaşmada Al Nassr'ın gollerini, 41. dakikada penaltıdan Ronaldo ve 82. dakikada Marcelo Brozovic atarken Al Ahli'nin gollerini ise 45+6. dakikada Franck Kessie ile 89. dakikada Roger Ibanez kaydetti.

Cristiano Ronaldo, bu maçta attığı golle kariyerinde bir başka rekora daha imza attı. Al Nassr formasıyla 100 gole ulaşan 40 yaşındaki yıldız futbolcu, dört farklı kulüp ve milli takımında 100 gol barajını aşan tarihteki ilk futbolcu oldu.

Ronaldo kariyeri boyunca Real Madrid'de 450, Manchester United'da 145, Juventus'ta 101, Portekiz Milli Takım formasıyla da 138 gol atma başarısını gösterdi.

