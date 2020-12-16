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Cristiano Ronaldo penaltıyı Juventus galibiyeti kaçırdı

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Juventus, Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Atalanta'yla sahasında 1-1 berabere kaldı.

Barış Seçkin   | 16.12.2020
Cristiano Ronaldo penaltıyı Juventus galibiyeti kaçırdı

Roma

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftasında Juventus, sahasında Atalanta ile 1-1 berabere kaldı.

Allianz Stadı'nda oynanan müsabakada ligin iki iddialı takımı karşı karşıya geldi. Maçın 29. dakikasında ev sahibi Juventus, Federico Chiesa ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 57. dakikasında Atalanta, Remo Freuler ile beraberlik golünü buldu ve maça 1-1'lik eşitlik geldi. Karşılaşmanın 59. dakikasında Atalanta'da Hans Hateboer'in Chiesa'ya ceza sahasında yaptığı hareketi sonrası hakem Daniele Doveri, penaltı kararı verdi. 61. dakikada Cristiano Ronaldo'nun penaltısını kaleci Pierluigi Gollini kurtardı.

Juventus, Portekizli yıldızının penaltı kaçırdığı maçta rakibiyle 1-1 beraber kalarak sahadan bir puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Juventus, ligde namağlup unvanını korusa da 6. beraberliğini aldı ve puanını 24'e çıkardı. Bir maçı eksik olan Atalanta ise bu sezonki 3. beraberliğini elde etti ve 18 puana yükseldi.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, sakatlığı sebebiyle bu maçta da kadroda yer almadı.

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