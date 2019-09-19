Euro
6.32
Dolar
5.70
BIST 100
100,288.70
Altın
1,498.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Club Brugge-Galatasaray maçı Belçika basınında

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında Club Brugge ile golsüz berabere kalan Galatasaray'ın aldığı sonuç Belçika basınında geniş yer buldu.

Yusuf Hatip   | 19.09.2019
Club Brugge-Galatasaray maçı Belçika basınında

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Belçika'nın ulusal medya kuruluşu RTBF'nin haberinde, "Brugge, Galatasaray'a karşı tatmin edici olmayan bir beraberlik aldı." yorumu yapıldı.

Ryan Babel, Brugge oyuncusunun hatasından faydalanıp bulduğu pozisyonu değerlendiremediğine dikkat çekilen haberde, "0-0, iyi oyunculardan oluşan Brugge, grupta üçüncülük için yarıştığı rakibine karşı daha iyisini hak ediyordu." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fransızca yayımlanan Le Soir gazetesi, dünkü maça ilişkin, "Brugge büyük bir hayal kırıklığı ile başladı." başlığını kullandı.

Haberde, skorun, maçta pozisyonlar bulan Club Brugge'u memnun etmediği, üç puanın elden kaçırıldığı belirtildi.

Galtasaraylı kaleci Fernando Muslera'nın performansının övüldüğü haberde, Brugge'un çok sayıda pozisyondan yararlanamadığı, bir penaltısının ise hakem tarafından verilmediği öne sürüldü.

Flamanca yayın yapan HLN haber sitesi, ise mavi-siyahlıların oyuncularının performanslarını değerlendirdiği haberinde Galatasaray'dan kiralanan Mbaye Diagne'ye ilişkin, "Oyuna son çeyrekte dahil oldu. Gergin geçen son dakikalarda önemli bir rol üstlenemedi." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Belçika ekibinin iyi bir oyun ortaya koyduğu ancak ileri uçta bireysel olarak öne çıkan bir oyuncunun bulunmadığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Doğu, Arap Baharı ve Rusya'nın dönüşü
Bosna’daki savaş suçu zanlıları ICTY’nin kapanmasıyla 'affedilmiş' oldu
Avro Bölgesi resesyondan çıkışı maliye politikalarında aramalı
Tunus'ta popülist siyasetin yükselişi
İsrail'de sandıktan yine çözümsüzlük çıktı

Benzer haberler

Club Brugge-Galatasaray maçı Belçika basınında

Club Brugge-Galatasaray maçı Belçika basınında

Galatasaray, Avrupa mücadelesine umutlu başladı

Avrupa futbolunun yeni 'prensi': Erling Haland

'Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız'

'Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız'
'Galatasaray maçını kazanıp yolumuza devam edeceğiz'

'Galatasaray maçını kazanıp yolumuza devam edeceğiz'
'Önde oyuncularımızı topla buluşturduk, ne yazık ki skora yansıtamadık'

'Önde oyuncularımızı topla buluşturduk, ne yazık ki skora yansıtamadık'