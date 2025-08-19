Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Galatasaray'da Derrick Köhn, Union Berlin'e transfer oldu

Galatasaray Kulübü, futbolcusu Derrick Köhn'ün transferi için Alman ekibi Union Berlin ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Süha Gür  | 19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
Galatasaray'da Derrick Köhn, Union Berlin'e transfer oldu

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Alman temsilcisinin sarı-kırmızılılara 4 milyon avro transfer bedeli ödeyeceği, 500 bin avro da şarta bağlı bonus ödemesi bulunduğu belirtildi.

Futbolcunun ileride başka bir kulübe transferi halinde Union Berlin'in bu transferden elde edeceği toplam transfer gelirinden 2 milyon avro düşülüp, kalan tutarın yüzde 20'sini sonraki satıştan pay olarak Galatasaray'a ödeyeceği aktarıldı.

