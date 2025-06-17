Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası'nda Los Angeles'i yendi
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu'nda İngiliz temsilcisi Chelsea, ABD ekibi Los Angeles'i 2-0 mağlup etti.
Ankara
ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan D Grubu ilk maçında Chelsea ile Los Angeles karşılaştı.
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Chelsea, 34. dakikada Pedro Neto ve 79. dakikada Enzo Fernandez'in attığı gollerle rakibini 2-0 yendi.
Grubun diğer maçı, bugün TSİ 04.00'te Tunus'un ES Tunis takımı ile Brezilya ekibi Flamengo arasında oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.