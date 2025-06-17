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Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası'nda Los Angeles'i yendi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu'nda İngiliz temsilcisi Chelsea, ABD ekibi Los Angeles'i 2-0 mağlup etti.

Selçuk Buğra Gökalp  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası'nda Los Angeles'i yendi

Ankara

ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan D Grubu ilk maçında Chelsea ile Los Angeles karşılaştı.

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Chelsea, 34. dakikada Pedro Neto ve 79. dakikada Enzo Fernandez'in attığı gollerle rakibini 2-0 yendi.

Grubun diğer maçı, bugün TSİ 04.00'te Tunus'un ES Tunis takımı ile Brezilya ekibi Flamengo​​​​​​​ arasında oynanacak.

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