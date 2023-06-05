Dolar
21.25
Euro
22.77
Altın
1,957.82
ETH/USDT
1,860.00
BTC/USDT
26,718.00
BIST 100
5,365.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Cardiff City'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut: Kolay pes etmeyerek sonuna kadar savaşacağız

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, "Kolay pes etmeyerek sonuna kadar savaşacağız." dedi.

Fatih Erel  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
Cardiff City'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut: Kolay pes etmeyerek sonuna kadar savaşacağız

İstanbul

Cardiff City Stadı'nı gezen 48 yaşındaki teknik adam, açıklamalarda da bulundu.

Bulut, "Ligde kulüp olarak daha iyi bir pozisyonda yer almak adına her şeyi yapacağım. Kolay pes etmeyerek sonuna kadar savaşacağız." şeklinde konuştu.

Her zaman bir hedefle yola çıktığını aktaran Bulut, "Maçlarda stadı dolu görmek istiyoruz. Başarılı olmak için taraftara ihtiyacımız var. Bu statta büyük zaferlere ulaşacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Bulut, gerek Türkiye'den gerekse de yurt dışından birçok teklif aldığını kaydederek, "Championship, benim için yeni bir mücadele. Daha önce Türkiye'de başarılı olabildiğimi gösterdim ve umarım burada da başarı olurum." değerlendirmesinde bulundu.

Championship hakkında da konuşan Bulut, "Zor bir lig. Çok iyi takımlar var. Premier Lig'den düşen takımlar da güçlü. Onlara karşı da savaşarak ligde iyi bir pozisyona ulaşmak için mücadele edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Başkanlığını 2013 yılından beri İngiliz vatandaşlığı bulunan KKTC'li iş insanı Mehmet Dalman'ın üstlendiği Cardiff City, sezonu 49 puanla küme düşme hattının hemen üstünde 21. sırada tamamlamıştı.

Futbolculuk kariyerinde birçok kulüpte forma giyen Erol Bulut, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'yi çalıştırmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Amasya Gümüşhacıköy'de sağanak su baskınlarına neden oldu
Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 161 metreyi geçti
Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı
Samsun'da toprak kayması nedeniyle mahalle yolu trafiğe kapatıldı
Konya'nın 3 ilçesinde sel meydana geldi

Benzer haberler

Cardiff City'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut: Kolay pes etmeyerek sonuna kadar savaşacağız

Cardiff City'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut: Kolay pes etmeyerek sonuna kadar savaşacağız

Burak Yılmaz futbolu bıraktı

Royal Antwerp, 66 yıl sonra gelen Belçika ligi şampiyonluğunu kutluyor

Süper Lig'de 38. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 38. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek
Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica: Takıma 6-7 oyuncu katmayı düşünüyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica: Takıma 6-7 oyuncu katmayı düşünüyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet