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Spor, Futbol

Ndao, tecrübelerini sahaya yansıtmak istiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un Senegalli futbolcusu Alassane Ndao, Türk futbolunda kazandığı deneyimi sahaya yansıtmak istediğini söyledi.

Yunus Hocaoğlu  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
Ndao, tecrübelerini sahaya yansıtmak istiyor Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımıyla birlikte tamamlayan Konyasporlu 28 yaşındaki kanat oyuncusu Alassane Ndao, kamp çalışmaları, Türk futbolunun kariyerindeki yeri ve gelecek sezon beklentileri hakkında, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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Yeşil-beyazlı takımın geçen sezonu zorlu bir şekilde bitirdiğine işaret eden Ndao, "Geçen sezon bizler için çok zorlu bir sezondu. Basit bir sezon olmadığını dile getirebiliriz. Aslında elimizden geleni takım arkadaşlarımızla beraber yaptık ve ligde kalma adına önemli bir başarı elde ettiğimiz bir sezondu. Nitekim hedeflediğimiz gibi sezonu bitirmesek de ligde kalmayı başardık." dedi.

Ndao, yeni sezonun daha iyi olması temennisinde bulunarak, şöyle konuştu:

"Konyaspor'da sözleşmesi devam eden oyunculardan birisiyim. Diğer aday ofansif oyuncularla önceki sezonlarda olduğu gibi öncelikli hedefim, takımıma katkıda bulunmak. Taraftarlara şunu söylemek isterim ki diğer takım arkadaşlarım gibi bu sezonda da her şeyimi takım için vereceğim. Taraftarlarımızın mutlu olacakları maçları izletmek istediğimiz bir sezon olmasını diliyorum. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Bu taraftar çok şeyi hak ediyor, amacımız da onlarla birlikte iyi bir sezon geçirmek."

"Türk futbolunda deneyimlendim, geliştim, yetiştim."

Türkiye'deki kariyerinde farklı takımlarda forma giydiğini, bu sebeple uzun yıllar Türk futbolunun içinde olduğunu anlatan Ndao, bu durumun kendisine birçok tecrübe kazandırdığını vurguladı.

Ndao, şunları kaydetti:

"Gerçekten Türk futbolunda deneyimlendim, geliştim, yetiştim diyebilirim. Deneyim ve futbol anlamında burası bana çok şey kattı. Çünkü genç yaşlarda geldim ve altıncı yılım olacak. Bunun için uzun yıllar diyebiliriz. Türkiye liginin bana kattığı çok şey var ancak bunların içinde Türkiye'deki taraftarların futbol tutkusu var. Türkiye ligi çok tutkulu bir taraftar tutkusuna sahip. Burada olmaktan, onları mutlu etmek beni her zaman mutlu etmiştir. Bu yüzden tekrar tekrar mutlu olduğumu söylemek benim için önemli."

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