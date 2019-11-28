Euro
6.35
Dolar
5.77
BIST 100
107,126.20
Altın
1,454.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Brezilya'da Chapecoense, uçak kazasından 3 yıl sonra küme düştü

Brezilya'da Chapecoense Kulübü, yaşadıkları uçak kazasından 3 yıl sonra küme düştü.

Mutlu Demirtaştan   | 28.11.2019
Brezilya'da Chapecoense, uçak kazasından 3 yıl sonra küme düştü

Istanbul

Brezilya Birinci Futbol Ligi'nde mücadele eden Chapecoense Kulübü, yaşadıkları uçak kazasından 3 yıl sonra küme düştü.

Ligin 35. haftasında Botafogo'yu ağırlayan Chapecoense, 53. dakikada Rhuan'ın attığı golle mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından 28 puanla 19. sırada kalan Chapecoense'nin bitime 3 hafta kala ikinci lige düşmesi kesinleşti.

Chapecoense'nin lige vedası, 71 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasının yıl dönümünden bir gün önce gerçekleşti.

Sudamericana Kupası finaline çıkmak için 29 Kasım 2016'da Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden Chapecoense takımı dahil 77 kişinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu) bulunduğu uçak, dağlık araziye düşmüş ve kazada 71 kişi hayatını kaybetmişti. Chapecoenseli futbolculardan Alan Ruschel, Helio Neto ve Jackson Follmann ise kazadan sağ kurtulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'nin iç sorunları derinleşiyor
Suudi Arabistan'da ulema ile siyasi otorite arasındaki rekabet
Cezayir’de cumhurbaşkanlığı seçimleri ve toplumsal dinamikler
Ateş Krallıkları: Tarihi çarpıtmanın şaheseri
Lula'nın dönüşü Latin Amerika'da siyaseti hareketlendirecek

Benzer haberler

Brezilya'da Chapecoense, uçak kazasından 3 yıl sonra küme düştü

Brezilya'da Chapecoense, uçak kazasından 3 yıl sonra küme düştü

'Deplasmanlarda alınan 3 puanların çok büyük önemi var'

Trabzonspor'da sakat futbolcuların son durumu açıklandı

Bir yıl önce başladığı 'ju jitsu'da dünya şampiyonu oldu

Bir yıl önce başladığı 'ju jitsu'da dünya şampiyonu oldu

'Ankaragücü yok olmaktan kurtuldu'

'Ankaragücü yok olmaktan kurtuldu'
BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 6 haftadır bileği bükülmüyor

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 6 haftadır bileği bükülmüyor