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Boksta kadınlarda Busenaz Sürmeneli çeyrek finale yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, çeyrek finale çıktı.

Erkan Tiryaki   | 27.07.2021
Boksta kadınlarda Busenaz Sürmeneli çeyrek finale yükseldi Fotoğraf: Ahmet İzgi/AA

Tokyo

Kokugikan Arena'da gerçekleşen boks müsabakalarında Busenaz, 69 kiloda ringe çıkarak 39 yaşındaki Polonyalı Karolina Koszewska'yla karşılaştı.

Olimpiyatlarda ringe çıkan ilk kadın Türk boksör olan 23 yaşındaki sporcu, maça çok iyi başladı. İlk iki rauntta 5 hakemin de tam puanını alan Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip ettiği müsabakadan sonra Busenaz'ı tebrik etti.

Busenaz Sürmeneli'nin rakibi Ukraynalı Anna Lysenko oldu

Kokugikan Arena'da son 16 turunda Polonyalı Karolina Koszewska'ylı yenerek adını çeyrek finale yazdıran Busenaz, yarı finale çıkmak için Ukraynalı Anna Lysenko ile mücadele edecek.

Busenaz'ın çeyrek final müsabakası 30 Temmuz Cuma günü TSİ 06.03'te başlayacak.

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