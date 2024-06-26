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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2024

Binlerce Türk taraftar Çekya maçı öncesinde taraftar yürüyüşü gerçekleştirdi

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) bu akşam Çekya ile yapacağı maç öncesinde taraftar yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

Hilmi Sever  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Binlerce Türk taraftar Çekya maçı öncesinde taraftar yürüyüşü gerçekleştirdi Fotoğraf: Halil Sağırkaya - AA

Hamburg

Stellingen Tren İstasyonu'ndan başlayan yürüyüşe, binlerce Türk taraftar katıldı.

Büyük coşkuya sahne olan yürüyüşe katılan taraftarlar, Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi.x

Filistin bayraklarının da açıldığı organizasyonda "Özgür Filistin" sloganları atıldı.

Tezahüratlar yapan taraftarlar, ardından yürüyüşe geçti. Yaklaşık 2 kilometre yürüyen taraftarlar, maçın oynanacağı Volkspark Stadı'na ulaştı.

Taraftarların yürüyüşü sırasında çevre binalardan ay-yıldızlı bayraklarını sallayan Türkler, milli takıma destek oldu.

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