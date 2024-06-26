Binlerce Türk taraftar Çekya maçı öncesinde taraftar yürüyüşü gerçekleştirdi
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) bu akşam Çekya ile yapacağı maç öncesinde taraftar yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.
Hamburg
Stellingen Tren İstasyonu'ndan başlayan yürüyüşe, binlerce Türk taraftar katıldı.
Büyük coşkuya sahne olan yürüyüşe katılan taraftarlar, Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi.x
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Çekya ile yapacağı maç öncesinde toplanan Türk taraftarlar stadyuma yürüdü pic.twitter.com/bk0Cg84nDM— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 26, 2024
Filistin bayraklarının da açıldığı organizasyonda "Özgür Filistin" sloganları atıldı.
Tezahüratlar yapan taraftarlar, ardından yürüyüşe geçti. Yaklaşık 2 kilometre yürüyen taraftarlar, maçın oynanacağı Volkspark Stadı'na ulaştı.
Taraftarların yürüyüşü sırasında çevre binalardan ay-yıldızlı bayraklarını sallayan Türkler, milli takıma destek oldu.
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