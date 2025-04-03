Dolar
37.92
Euro
41.01
Altın
3,133.72
ETH/USDT
1,825.00
BTC/USDT
83,439.00
BIST 100
9,523.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun 2 gol attığı maçta Farense'yi 3-2 yendi

Portekiz 1. Futbol Ligi'nde Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun 2 gol, 1 asist yaptığı maçta Farense'yi 3-2 mağlup etti.

Fatih Erel  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun 2 gol attığı maçta Farense'yi 3-2 yendi

İstanbul

Benfica, konuk ettiği Farense karşısında 7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçerken milli futbolcu, 23. dakikada ise Vangelis Pavlidis'in golünde asist yaptı.

Farense, 43. dakikada Tomas Ribeiro'nun golüyle farkı bire indirse de ilk yarı, Benfica'nın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kerem Aktürkoğlu'nun 54. dakikada attığı golle Benfica farkı tekrar ikiye çıkarırken Farense, 63. dakikada Rony Lopes'in golüyle farkı tekrar bire indirdi. Maçta başka gol olmayınca Benfica, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, ligde 27. hafta sonunda 65 puanı bulunan Benfica, averajla Sporting Lizbon'un ardından ikinci sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
RTÜK Başkanı Şahin'den Ziraat Türkiye Kupası maçının "reytingine" ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanı Fidan Fransız mevkidaşı Barrot ile Paris'te görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "boykot çağrılarına" ilişkin açıklama
Mardin'de hortum hasara yol açtı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin bir üyesinin Mescid-i Aksa baskınını kınadı

Benzer haberler

Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun 2 gol attığı maçta Farense'yi 3-2 yendi

Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun 2 gol attığı maçta Farense'yi 3-2 yendi

Inter, İtalya Kupası yarı finalinde Milan ile 1-1 berabere kaldı

Kupada derbinin galibi Galatasaray, yarı finalde Konyaspor'un rakibi oldu

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
Men cezası olan Chelsea ve Manchester City taraftarları, 2025 Kulüpler Dünya Kupası'na gidemeyecek

Men cezası olan Chelsea ve Manchester City taraftarları, 2025 Kulüpler Dünya Kupası'na gidemeyecek
Beşiktaş'tan Elan Ricardo'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Beşiktaş'tan Elan Ricardo'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet