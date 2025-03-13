Dolar
36.61
Euro
39.84
Altın
2,953.70
ETH/USDT
1,893.30
BTC/USDT
82,263.00
BIST 100
10,670.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzincan Valiliği’ni ziyaretinde açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Bayern Münih, Joshua Kimmich ile sözleşme uzattı

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, 30 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Joshua Kimmich'in sözleşmesinin 30 Haziran 2029'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Fatih Erel  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Bayern Münih, Joshua Kimmich ile sözleşme uzattı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu yaz, 30 yaşındaki oyuncunun Münih'e taşınmasının üzerinden 10 yıl geçmiş olacak." bilgisi verildi.

Alman oyuncunun, bu süre zarfında Bayern Münih ile 8 Bundesliga şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandığı belirtildi.

Kimmich, Temmuz 2015'te Stuttgart'tan Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Kırgızistan ve Tacikistan arasında imzalanan sınır anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
Bakanlar Yumaklı ve Bolat, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri iptal edildi
DMM, "MEB imam hatip liselerinin başarısını artırmak için kredi aldı" iddiasını yalanladı
Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı

Benzer haberler

Bayern Münih, Joshua Kimmich ile sözleşme uzattı

Bayern Münih, Joshua Kimmich ile sözleşme uzattı

Trabzonsporlu kaleci Onuralp Çevikkan, ameliyat edilecek

Trabzonspor, Fatih Tekke ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu

Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş'in sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş'in sözleşmesi feshedildi
Galatasaray'ın golcüsü Osimhen şampiyonluğa inanıyor

Galatasaray'ın golcüsü Osimhen şampiyonluğa inanıyor
Fatih Tekke, ilk sınavını Trabzonspor'un deplasman fobisini yenmek için verecek

Fatih Tekke, ilk sınavını Trabzonspor'un deplasman fobisini yenmek için verecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet