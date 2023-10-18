Dolar
28.01
Euro
29.62
Altın
1,946.43
ETH/USDT
1,582.30
BTC/USDT
28,373.00
BIST 100
7,929.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Papara Park'ta basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Barcelona Kulübü Başkanı Laporta'ya hakemlere rüşvet verdiği iddiasıyla soruşturma açıldı

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta hakkında hakemlere rüşvet verdiği iddiasıyla soruşturma açıldığı bildirildi.

Fatih Erel  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Barcelona Kulübü Başkanı Laporta'ya hakemlere rüşvet verdiği iddiasıyla soruşturma açıldı

İstanbul

Uluslararası basında yer alan habere göre Laporta'ya, İspanya'nın hakem komitesinin yaklaşık 20 yıllık faaliyetlerini kapsayan bir soruşturma kapsamında rüşvet şüphesi nedeniyle resmi soruşturma açıldığı ifade edildi.

İspanya'da Barcelona Kulübü hakkında, "sportif etkinliklerinde çıkar sağlamak için hakemler hakkında bilgi topladığı" iddiasıyla başlatılan yasal girişimlerin neden olduğu tartışmalar geçen mart ayından beri sürüyordu.

Barselona Savcılığı, geçen mart ayında, 1993'ten 2018'e kadar İspanyol Futbol Federasyonunun eski Hakem Teknik Kurulu (CTA) Başkan Yardımcısı olan Jose Maria Enriquez Negreira'ya ait firmalara 17 yıl içinde 7,3 milyon avrodan (7,8 milyon dolar) fazla ödeme yapıldığı iddiasıyla ilgili şikayette bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anayasa Mahkemesi, Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu 25 Ekim'de görüşecek
Filistin'de hayatını kaybedenler için ülke genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 6 bina kontrollü yıkıldı
Meteorolojiden Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimi için kuvvetli yağış uyarısı
RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi

Benzer haberler

Barcelona Kulübü Başkanı Laporta'ya hakemlere rüşvet verdiği iddiasıyla soruşturma açıldı

Barcelona Kulübü Başkanı Laporta'ya hakemlere rüşvet verdiği iddiasıyla soruşturma açıldı

Sinan Kaloğlu: Genel olarak ilk 8 haftaya baktığımızda iyi puan topladık, iyi bir mücadele ortaya koyduk

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı 5 Kasım Pazar günü yapılacak

Galatasaray-Beşiktaş derbisini 2 bin 400 siyah-beyazlı taraftar izleyecek

Galatasaray-Beşiktaş derbisini 2 bin 400 siyah-beyazlı taraftar izleyecek
Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde "dalya" diyecek

Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde "dalya" diyecek
Beşiktaş taraftarı Galatasaray derbisini RAMS Park'ta izleyebilecek

Beşiktaş taraftarı Galatasaray derbisini RAMS Park'ta izleyebilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet