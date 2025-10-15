Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Barcelona, Frenkie de Jong'un sözleşmesini uzattı

İspanya ekibi Barcelona, Hollandalı futbolcu Frenkie de Jong'un sözleşmesini uzattı.

Mutlu Demirtaştan  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
Barcelona, Frenkie de Jong'un sözleşmesini uzattı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2029'a kadar kontrat imzalandığı belirtildi.

Barcelona'da 2019'dan beri forma giyen De Jong, bu sezon 8 maçta görev yaptı.



