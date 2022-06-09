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Spor, Dünyadan Spor

Bakü sokakları 6. kez piste dönüştürüldü

Hafta sonu gerçekleştirilecek Azerbaycan Grand Prix'sinin düzenleneceği sokaklar, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Ruslan Rehimov   | 09.06.2022
Bakü sokakları 6. kez piste dönüştürüldü Fotoğraf: Resul Rehimov - AA

Bakü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na bir kez daha ev sahipliği yapmanın heyecanı yaşanıyor.

Azerbaycan'ın 6. kez ev sahipliği yapacağı, 12 Haziran'da gerçekleştirilecek etap öncesinde yarışın düzenleneceği sokaklar, araç ve yaya trafiğine kapatılarak, piste dönüştürüldü.

Yarış güzergahı ve çevresindeki caddelerde güvenlik önlemleri artırılarak, pist olarak kullanılacak bölgeler bariyerlerle çevrildi. Güzergahtaki tribünler ise Azadlık ve Azneft meydanları ile Kız Kalesi ve kale kapıları gibi tarihi ve kültürel yapıların karşısına kuruldu.

Azerbaycan Grand Prix'sinin startı, Azadlık Meydanı'ndan verilecek. Araçlar, Hazar Denizi'nin kıyısındaki caddeden geçerek tarihi İçerişehir'in etrafını turlayacak ve yine Azadlık Meydanı'ndaki bitiş çizgisine varacak.

Bir turda yaklaşık 6 kilometre mesafe katedecek F1 pilotları, 20 zorlu virajı bulunan pistte 51 tur atacak.

Hız tutkunları, yarışların yanı sıra çeşitli eğlence aktivitelerine de katılma şansı elde edecek.

Yarışın antrenman turları yarın, sıralama turları ise 11 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Milli sporcu Cem Bölükbaşı'na Bakü'de büyük ilgi

Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda yarışacak Türk Milli sporcu Cem Bölükbaşı, yarış önceki Bakü'de hız tutkunlarıyla bir araya geldi.

Hazar Denizi Kıyısındaki Ulusal Park'ta hız tutkunlarıyla görüşen Bölükbaşı'na Bakülü yarışseverler büyük ilgi gösterdi. Formula hayranlarının sorularını yanıtlayan Bölükbaşı, imza dağıttı ve fotoğraf çektirdi.

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