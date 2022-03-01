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Spor, Dünyadan Spor, Rusya-Ukrayna krizi

Badmintonda Rus ve Belaruslu sporcuların uluslararası karşılaşmaları askıya alındı

Dünya Badminton Federasyonu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rus ve Belaruslu sporcuların yapacağı uluslararası karşılaşmaları askıya aldı.

Fatih Erel   | 01.03.2022
Badmintonda Rus ve Belaruslu sporcuların uluslararası karşılaşmaları askıya alındı

İstanbul

Dünya Badminton Federasyonundan (BWF) yapılan açıklamada, bu kararın Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından dün alınan tavsiye kararları kapsamında alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Rusya ve Belarus'taki tüm uluslararası badminton organizasyonlarının da iptal edildiği duyuruldu.

BWF, Ukrayna halkını ve ülkedeki badminton organizasyonlarını desteklemeye devam edeceğini belirtti.

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