Spor, Dünyadan Spor

Avustralya Açık'ta Zverev ve De Minaur, 4. tura çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Alman Alexander Zverev ve Avustralyalı Alex de Minaur, 4. tura yükseldi.

Yunus Kaymaz  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Avustralya Açık'ta Zverev ve De Minaur, 4. tura çıktı

Londra

Melbourne kentindeki turnuvanın altıncı gün akşam seansında 3. tur maçları oynandı.

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Alman tenisçi Alexander Zverev, 26 numaralı seribaşı Britanyalı Cameron Norrie'yi 7-5, 4-6, 6-3 ve 6-1'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

6 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur ise ABD'li Frances Tiafoe'yi 6-3, 6-4 ve 7-5'lik setlerle turnuva dışında bıraktı.

10 numaralı seribaşı Kazak Alexander Bublik de Arjantinli Tomas Martin Etcheverry'i 7-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek adını 4. tura yazdırdı.

Paolini'den sürpriz veda

Tek kadınlarda 2024'te iki kez grand slam finali oynayan 7 numaralı seribaşı İtalyan Jasmine Paolini, 18 yaşındaki ABD'li Iva Jovic'e 6-2 ve 7-6'lık setlerle yenilerek 3. turda elendi.

8 numaralı seribaşı Rus tenisçi Mirra Andreeva ise Rumen Elena-Gabriela Ruse'yi 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek 4. tur biletini aldı.

