Spor

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 2. tura yükseldi

Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta karşılaştığı Rus Ekaterina Alexandrova'yı 2-1 yenerek 2. tura çıktı.

Hüseyin Burak Demirer  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 2. tura yükseldi

Ankara

Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ilk tur maçında, 11 numaralı seribaşı Alexandrova ile karşılaştı.

23 yaşındaki milli tenisçi, geçen yıl Wimbledon'ın 3. turunda yenildiği Alexandrova'ya karşı 5-2 geride olduğu ve iki set puanı çevirdiği ilk seti 7-5 kazandı.

Zeynep, servis kırarak başladığı 2. sette 3-1 öne geçti ancak Alexandrova, peş peşe aldığı oyunlarla seti 6-4'lük skorla hanesine yazdırdı.

Final setinde 3-0 geriye düşen Zeynep, yaklaşık 15 dakika süren 6. oyunun ardından durumu eşitledi. Karşılıklı kırılan servisler sonrası 5-4 öne geçen Zeynep, 4. maç puanında seti 6-4, 2 saat 37 dakika süren mücadeleyi de 2-1 kazandı.

Avustralya Açık ana tablosunda teklerde maç kazanan ilk Türk kadın tenisçi olan Zeynep, 2. turda Anna Bondar (Macaristan)-Elizabeth Mandlik (ABD) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

