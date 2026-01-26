Dolar
Spor, Dünyadan Spor

Avustralya Açık'ta son şampiyon Keys elendi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda son şampiyon ABD'li Madison Keys, 4. turda ABD'li Jessica Pegula'ya yenilerek turnuvaya veda etti.

Fatih Erel  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Avustralya Açık'ta son şampiyon Keys elendi

İstanbul

Melbourne kentindeki turnuvanın 9. günü sabah seansında 4. tur maçlarına devam edildi.

Tek kadınlarda Avustralya Açık son şampiyonu 9 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys, 6 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula'ya 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenildi ve organizasyondan elendi.

Geçen yılın Wimbledon ve ABD Açık finalisti, 4 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova, Çinli rakibi Xinyu Wang'ı 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Tek kadınlarda 2023 Avustralya Açık finalisti Elena Rybakina (5) ise Belçikalı raket Elise Mertens'i 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

Musetti, çeyrek finalde

Tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı İtalyan raket Lorenzo Musetti, 4. turda 9 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz ile karşılaştı.

İtalyan tenisçi, ABD'li rakibi karşısında 6-2, 7-5 ve 6-4'lük setlerle 3-0 kazanarak çeyrek finale çıktı.

