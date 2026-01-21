Dolar
Spor, İsrail’in Gazze saldırıları

Avustralya Açık'ta tarih yazan milli tenisçi Zeynep Sönmez'den Filistin'e destek

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 3. tura yükselerek Türk tenis tarihinde bir ilki başaran milli sporcu Zeynep Sönmez, Filistin'i unutmadı.

Erkan Tiryaki  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Avustralya Açık'ta tarih yazan milli tenisçi Zeynep Sönmez'den Filistin'e destek Fotoğraf: Mark Avellino/AA

Ankara
Dünyanın en prestiji organizasyonlarından biri olan Avustralya Açık'ta mücadele eden Zeynep, tenisçilerin raketlerindeki titreşimi engellemek için kullandıkları aparatta "karpuz dilimi" simgesine yer vererek Filistin'deki soykırıma dikkati çekti.
📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Filistinlilerin azim ve direnişinin simgesini temsil eden "karpuz dilimi"ni raketinde kullanan Zeynep, İsrail'in işgali ve soykırımı altındaki Filistin'e destek verdi.

Daha önce de maç kıyafetine "karpuz dilimi" rozeti takan Zeynep, zulüm altındaki Filistin halkının yanında olduğunu göstermişti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
