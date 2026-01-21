Avustralya Açık'ta tarih yazan milli tenisçi Zeynep Sönmez'den Filistin'e destek
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 3. tura yükselerek Türk tenis tarihinde bir ilki başaran milli sporcu Zeynep Sönmez, Filistin'i unutmadı.
Ankara
Daha önce de maç kıyafetine "karpuz dilimi" rozeti takan Zeynep, zulüm altındaki Filistin halkının yanında olduğunu göstermişti.