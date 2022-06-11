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Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya

Almanya'da devam eden 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk madalyayı Makaralı Yay Kadın Milli Takımı kazandırdı. Makaralı Yay Erkek Milli Takımı da Hollanda'yı yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Fatih Çakmak   | 11.06.2022
Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya

Ankara

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Yeşim Bostan Uçar, Songül Lök ve Ayşe Bera Süzer'den oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Estonya'yı 231-226 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya elde etti.

Milli sporcuları ve teknik ekibi tebrik eden federasyon, ay-yıldızlılara başarılarının devamını diledi.

Makaralı Yay Erkek Milli Takımı finalde Hollanda'yı yendi

Makaralı Yay Erkek Milli Takımı da finalde Hollanda'yı yenerek altın madalya kazandı.

Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yakup Yıldız'dan oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, finalde Hollanda ile karşılaştı. Milli takım, rakibini 238-230 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Podyumun zirvesine çıkan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı'nın altın madalyasını Türkiye'nin Münih Başkonsolosu Mehmet Günay takdim etti.

Türkiye'nin böylece organizasyondaki madalya sayısı 2'ye yükseldi. 


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