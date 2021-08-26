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Avrupa futbolunda 2020-21 sezonunun en iyileri, İstanbul'daki törenle ödüllerini aldı

Avrupa futbolunda 2020-21 sezonunun en iyileri, İstanbul'da gerçekleştirilen törende belli oldu.

Mutlu Demirtaştan   | 26.08.2021
Avrupa futbolunda 2020-21 sezonunun en iyileri, İstanbul'daki törenle ödüllerini aldı

Istanbul

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında erkek ve kadın futbolunda geçen sezonun en iyi futbolcu ve teknik direktörlerine ödülleri verildi.

Kevin De Bruyne (Manchester City) ve N'Golo Kante'yi (Chelsea) oylamada geride bırakan Chelseali Jorginho, UEFA Yılın Erkek Futbolcusu Ödülü'nü kazandı.

UEFA Yılın Kadın Futbolcusu Ödülü'nü, oylamada takım arkadaşları Jennifer Hermoso ve Lieke Martens'i geçen Barcelonalı Alexia Putellas elde etti.

Erkek futbolunda Thomas Tuchel (Chelsea), kadın futbolunda ise Lluis Cortes (Barcelona) yılın teknik direktörü ödülünün sahibi oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde mevkilerine göre yılın en iyi futbolcuları da belirlendi. Erkek futbolunda yılın kalecisi Edouard Mendy (Chelsea), yılın savunma oyuncusu Ruben Dias (Manchester City), yılın orta saha oyuncusu N'Golo Kante (Chelsea) ve yılın forveti Erling Haaland (Borussia Dortmund) seçildi. Kadın futbolunda ise Sandra Panos (Barcelona) yılın kalecisi, Irene Paredes (Paris Saint-Germain) yılın savunma oyuncusu, Alexia Putellas (Barcelona) yılın orta saha oyuncusu ve Jennifer Hermoso (Barcelona) yılın forveti ödülünü aldı.

Öte yandan Finlandiya ile oynadıkları 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçında fenalaşan takım arkadaşı Christian Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan Danimarka'nın kaptanı Simon Kjaer ve yıldız futbolcuyu hayata döndüren milli takımın sağlık ekibi, UEFA Başkanlık Ödülü'ne layık görüldü.

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