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Asya Kupası Finali'nde Katar ile Ürdün yarın kozlarını paylaşacak

Futbolda yarın oynanacak Asya Kupası finalinde, ev sahibi ve son şampiyon Katar ile Ürdün karşı karşıya gelecek.

Fatih Erel  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
Asya Kupası Finali'nde Katar ile Ürdün yarın kozlarını paylaşacak

Istanbul

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonun final maçında ev sahibi Katar, Ürdün ile Lusail Stadı'nda saat 18.00'de karşılaşacak. Müsabaka, Spor Smart'tan canlı yayımlanacak.

Yarı final etabında, kupanın son şampiyonu Katar, İran'ı 3-2 yenerken, Ürdün ise Güney Kore'yi 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi.

Katar namağlup finalde

Katar, A Grubu'nda Çin, Tacikistan ve Lübnan'ı yenerek 3 maçta 3 galibiyetle grup lideri olarak son 16 turuna çıktı.

Son 16 turunda Filistin'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Katar, bu turda ise Özbekistan'a normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta seri penaltılarla 3-2 üstünlük sağlayarak yarı finale adını yazdırdı.

Yarı finalde ise İran'ı 3-2 yenen Katar, finale çıktı.

Organizasyonda çıktığı 6 müsabakadan namağlup ayrılan Katar, bir kez daha finalist olmayı başardı.

Grubunu 3. sırada tamamlayan Ürdün, finale kadar ulaştı

Ürdün, E Grubu'nda Güney Kore, Malezya ve Bahreyn ile karşılaşırken, 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 3. sırada son 16 turuna kaldı.

Son 16 turunda Irak'ı 3-2 yenen Ürdün, çeyrek finalde ise Tacikistan'ı 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Ürdün, yarı finalde Güney Kore'yi 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Asya Kupası finaline çıkma başarısı gösterdi.

Şampiyon takım 5 milyon dolar kazanacak

2023 Asya Kupası'nda toplam 14,8 milyon dolar para ödülü dağıtılacak.

Şampiyon olan takım 5 milyon, finalist ise 3 milyon dolar para ödülünün sahibi olacak.

Ayrıca, turnuvaya katılan bütün takımlara 200'er bin dolar verilirken, yarı finalistler ise 1 milyon dolar para ödülüne hak kazandı.

En başarılı ülke Japonya

İlk kez 1956 yılında düzenlenen Asya Kupası'nda Japonya, en başarılı takım olarak dikkati çekiyor.

Japonya; 1992, 2000, 2004 ve 2011 yıllarında kupaya uzanarak toplamda 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Turnuvada Suudi Arabistan ile İran 3, Güney Kore 2, Katar, Avustralya, Irak, Kuveyt ve İsrail ise birer kez şampiyonluğa ulaştı.

Katar, unvanını koruma peşinde

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 2019 AFC Asya Kupası'nda şampiyonluğa uzanan Katar, ev sahipliğini yaptığı turnuvada bir kez daha zafer yaşamak istiyor.

Kupanın en başarılı takımı olan ve 2019'da finalde kaybeden Japonya, yıldız futbolcu Heung-min Son önderliğindeki Güney Kore ve 2015'in şampiyonu Avustralya, organizasyonda iddiası olan takımlar arasında yer alıyordu.

İtalya ile EURO 2020'yi kazanan teknik direktör Roberto Mancini'yi milli takımın başına getiren Suudi Arabistan ve kupada oynadığı tüm finalleri kazanan İran ise sürpriz yapabilecek ekipler olarak öne çıkıyordu.

AFC Asya Kupası'nı daha önce kazanan takımların şampiyonluk sayıları şöyle:


Ülke
Şampiyonluk sayısıKazandığı yıllar
Japonya
41992, 2000, 2004, 2011
Suudi Arabistan
31984, 1988, 1996
İran
31968, 1972, 1976
Güney Kore
21956, 1960
İsrail
11964
Kuveyt
11980
Avustralya
12015
Irak
12007
Katar
12019


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