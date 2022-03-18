Dolar
14.82
Euro
16.33
Altın
1,937.21
ETH/USDT
2,803.00
BTC/USDT
40,430.00
BIST 100
2,140.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Futbol, Dünyadan Spor

Arsenallı futbolcu Partey, Müslüman oldu

Yunus Kaymaz   | 18.03.2022
Arsenallı futbolcu Partey, Müslüman oldu

İstanbul

Arsenal'ın Ganalı futbolcusu Thomas Partey, Müslüman oldu.

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun Müslüman olduğu merkezde çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Arsenal'ın iki yıl önce Atletico Madrid'den renklerine bağladığı orta saha oyuncusu, bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıktı ve iki gol attı.

Partey ayrıca son dönemde ortaya koyduğu performansla Arsenal'da şubat ayının futbolcusu seçildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Moderna, Kovid-19 aşısının 4. dozunun ABD'de yetişkinlere uygulanması için onay istedi
İngiltere'de tüm Kovid-19 seyahat kısıtlamaları kaldırıldı
Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Kovid-19 stratejisinde değişiklik sinyali verdi
DSÖ'den salgınla mücadeledeki başarısından dolayı Türkiye'ye ödül
Çin Devlet Başkanı Şi, Kovid-19'a karşı 'sıfır vaka stratejisini sürdürme' mesajı verdi

Benzer haberler

Arsenallı futbolcu Partey, Müslüman oldu

Arsenallı futbolcu Partey, Müslüman oldu

Clarence Seedorf Müslüman oldu

Fransa’da "Müslümanları hedef alan" yasaya karşı Danıştay'a başvuruldu