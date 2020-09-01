Euro
8.79
Dolar
7.37
BIST 100
1,085.19
Altın
1,972.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Arsenal, Lille'den Brezilyalı stoper Gabriel'i transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Fransa'nın Lille takımından Brezilyalı futbolcu Gabriel dos Santos Magalhaes'i kadrosuna kattı.

Mutlu Demirtaştan   | 01.09.2020
Arsenal, Lille'den Brezilyalı stoper Gabriel'i transfer etti

İstanbul

Arsenal Kulübü, Lille'den transfer edilen 22 yaşındaki stoper Gabriel ile uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında transferin 26 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Kariyerine ülkesinin Avai takımında başlayan Gabriel, 2017'de Lille'e transfer olmuştu. Daha sonra Fransa'nın Troyes ve Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ekiplerinde kiralık olarak oynayan Gabriel, geçen sezon Lille formasıyla 34 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 vaka sayısındaki günlük artış yavaşladı
Kovid-19'da iyileşen hasta sayısı 245 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca Kovid-19'u yenen hastanın hikayesini paylaştı
ABD'de eyaletler farklı zaman ve şekillerde okulları açacak
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 18 milyonu geçti

Benzer haberler

Arsenal, Lille'den Brezilyalı stoper Gabriel'i transfer etti

Arsenal, Lille'den Brezilyalı stoper Gabriel'i transfer etti

Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile sözleşme imzaladı

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, İspanya yolunda

Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz Real Betis'te

Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz Real Betis'te
A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçı hazırlıklarına başladı
Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı belli oldu

Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı belli oldu