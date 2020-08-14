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Arsenal, Brezilyalı futbolcu Willian'ı transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Chelsea ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Willian'ı kadrosuna kattı.

Abdulkadir Karakaya   | 14.08.2020
Arsenal, Brezilyalı futbolcu Willian'ı transfer etti

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Willian'ın farklı pozisyonlarda oynayabilen tecrübeli bir futbolcu olduğunu belirterek, "Bizim için gerçekten fark yaratabilecek bir oyuncu olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kariyerine ülkesinin Corinthians takımında başlayan Willian, daha sonra transfer olduğu Shakhtar Donetsk'te 4 lig ve 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Chelsea'nin 2013 yılında Rusya'nın Anji takımından kadrosuna kattığı Willian, Londra ekibinde 339 karşılaşmada 63 gol atarken, 2 lig ve 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu elde etti.

Brezilyalı futbolcu, Arsenal'da 12 numaralı formayı giyecek.

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