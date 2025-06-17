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Spor, Futbol

Kocaelispor, forvet oyuncusu Bruno Petkovic ile prensip anlaşmasına vardı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Hırvat forvet oyuncusu Bruno Petkovic ile prensip anlaşmasına varıldığını bildirdi.

Sefa Tetik  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
Kocaelispor, forvet oyuncusu Bruno Petkovic ile prensip anlaşmasına vardı

Kocaeli

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Petkovic ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtilerek, "Bruno Petkovic, ileri transfer görüşmeleri ve sağlık kontrolleri için cuma günü şehrimize gelecektir." ifadelerine yer verildi.

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Son 7 sezondur Hırvatistan Ligi takımlarından Dinamo Zagreb'de forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, 2024-2025 sezonunda takımına 26 resmi maçta 6 gollük katkı sağladı.

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