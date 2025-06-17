Kocaelispor, forvet oyuncusu Bruno Petkovic ile prensip anlaşmasına vardı

Kocaeli
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Petkovic ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtilerek, "Bruno Petkovic, ileri transfer görüşmeleri ve sağlık kontrolleri için cuma günü şehrimize gelecektir." ifadelerine yer verildi.
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Son 7 sezondur Hırvatistan Ligi takımlarından Dinamo Zagreb'de forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, 2024-2025 sezonunda takımına 26 resmi maçta 6 gollük katkı sağladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.