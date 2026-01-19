Dolar
Spor, Dünyadan Spor

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Bulgaristan'da Hapoel IBI ile karşılaşacak

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 23. haftasında Anadolu Efes, yarın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da İsrail takımı Hapoel IBI ile karşı karşıya gelecek.

Metin Arslancan  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Bulgaristan'da Hapoel IBI ile karşılaşacak

İstanbul

Arena 8888'de oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde son 6 maçını kaybeden Anadolu Efes, İsrail ekibini mağlup ederek kötü gidişini sonlandırmayı hedefliyor.

Lacivert-beyazlılar, ligde çıktığı 22 maçta 6 galibiyet, 16 yenilgi yaşayarak averajla 18. sırada yer aldı.

Organizasyonda bir maçı eksik lider Hapoel IBI ise 21 karşılaşmada 15 galibiyet alırken, 6 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı ve haftaya ilk sırada giriş yaptı.

İki takım arasında 2. maç

Anadolu Efes ile Hapoel IBI, Avrupa Ligi'nde 2. kez karşılaşacak.

Lacivert-beyazlı takım, EuroLeague'in 2. haftasında Karadağ'da karşılaştığı Hapoel IBI'ye 87-81 mağlup olmuştu.

Avrupa kupalarında 898. randevu

Anadolu Efes, Hapoel IBI mücadelesiyle Avrupa kupalarında 898. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 897 karşılaşmada 500 galibiyet, 397 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 650. maçını oynayacak. EuroLeague'deki 649 müsabakanın 343'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 306'sında ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

