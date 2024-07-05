Dolar
32.66
Euro
35.35
Altın
2,355.95
ETH/USDT
3,154.50
BTC/USDT
58,440.00
BIST 100
10,872.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2024

Almanya Teknik Direktörü Nagelsmann: Ben bu maçın bir tür final olduğunu düşünmüyorum

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde yarın İspanya ile yapacakları maçın "Erken final" olarak görmediğini söyledi.

Emrah Oktay  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
Almanya Teknik Direktörü Nagelsmann: Ben bu maçın bir tür final olduğunu düşünmüyorum

Stuttgart

Genç teknik adam, ev sahibi oldukları EURO 2024'ün çeyrek finalinde yarın Stuttgart Arena'da İspanya ile yapacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Karşılaşmanın "Erken final" olarak nitelendirilmesiyle ilgili Nagelsmann, "Ben bu maçın bir tür final olduğunu düşünmüyorum. Bir çeyrek final müsabakası." dedi.

Şampiyonluğa kadar ilerlemek istediklerini aktaran 36 yaşındaki teknik direktör, "Yarınki maçı kazanmak, yarı finaldeki takımlardan biri olmak istiyoruz. Evimizde Avrupa şampiyonu olmak gibi büyük bir hedefimiz var. Bence İspanya için de aynı şey geçerli. Onlar da şampiyon olmak istiyorlar. Yani sonunda yarın zor bir maç olacak. Her iki takım da topa sahip olma konusunda iyiler ve aynı zamanda karşı pres yapma konusunda da iyi özelliklere sahipler. En azından her iki takım da rakibin savunma hattı ve kalesi için büyük bir baskı kurabilme yeteneğine sahipler. Bakalım maç herkesin şu anda tahmin ettiği kadar ilginç olacak mı?" diye konuştu.

Eşit güçlerdeki iki takımın maçı olacağını anlatan Nagelsmann, "İki takım da eşit seviyede. Elbette ki bir sonraki tura geçmek istiyoruz. Bunun için her şeyimizi sahaya koyuyoruz. Ben pesimist biri değilim. Bu yüzden umarım bu maçı yarı finalin bir parçası olarak değerlendiririm." ifadelerini kullandı.

Kaptan İlkay: "Takımın ruh hali harika"

Takım kaptanı İlkay Gündoğan ise takımın ruh halinin harika olduğunu söyledi.

İspanya ile zorlu bir maç yapacaklarını aktaran Türk asıllı Alman futbolcu, "Çok zorlu bir maça hazırız. Ben eşit seviyede bir maç olduğunu düşünüyorum. Yarın turu geçmememiz için hiçbir neden yok." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ulaştırma alanında düzenlemeler için kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
İçişleri Bakanlığından, "Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" paylaşımına ilişkin açıklama
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
İstanbul'da Kayseri'deki olaylarla ilgili paylaşım ve gösterilere ilişkin 10 tutuklama
Dışişleri Bakanlığından Türkiye-Azerbaycan-Pakistan üçlü toplantısı ortak açıklaması

Benzer haberler

Almanya Teknik Direktörü Nagelsmann: Ben bu maçın bir tür final olduğunu düşünmüyorum

Almanya Teknik Direktörü Nagelsmann: Ben bu maçın bir tür final olduğunu düşünmüyorum

İspanya Teknik Direktörü De la Fuente: Bu neredeyse bir Avrupa Şampiyonası finali gibi

TFF, Merih Demiral'ın ceza aldığı yönündeki haberleri yalanladı

'Statta çok fazla ses ve tutku olacak ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum'

'Statta çok fazla ses ve tutku olacak ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum'
Belçikalı futbolcu Batshuayi, Galatasaray'da forma giyeceği için gurur duyuyor

Belçikalı futbolcu Batshuayi, Galatasaray'da forma giyeceği için gurur duyuyor
A Milli Takım'ın kamp yaptığı Barsinghausen, futbolculara iyi bir çalışma ortamı sağlıyor

A Milli Takım'ın kamp yaptığı Barsinghausen, futbolculara iyi bir çalışma ortamı sağlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet