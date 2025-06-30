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Dünya

Almanya'da hava sıcaklığının 39 dereceye ulaşması bekleniyor

Almanya'da çarşamba günü bazı bölgelerde hava sıcaklığının 39 dereceye ulaşması bekleniyor.

Mesut Zeyrek  | 30.06.2025 - Güncelleme : 30.06.2025
Almanya'da hava sıcaklığının 39 dereceye ulaşması bekleniyor

Köln

Alman Meteoroloji Servisinden (DWD) yapılan açıklamada, bazı bölgelerde sıcaklıkların 39 dereceye yükselmesinin, yer yer 40 dereceyi aşmasının öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, sıcaklıkların gece saatlerinde de 20 derecenin üzerinde olmasının beklendiği belirtildi.

Bugünden itibaren özellikle güney ve batı kesimlerde aşırı sıcak havanın etkili olacağı kaydedilen açıklamada, tedbirli olunması istendi.

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Meteorolog Tobias Reinartz, "Çarşamba günü sıcaklıklar daha da yükselecek, genel olarak sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak hatta yerel olarak 39 derece bile olabilir." ifadesini kullandı.

Reinatz, güney ve güneybatıdaki dağlık kesimlerde gök gürültülü fırtına olasılığının bulunduğunu bildirdi.

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