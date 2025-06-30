Bakan Fidan: İran ile İsrail arasında varılmış olan ateşkesin ihlal edilmemesi en büyük stratejik hedeflerimizden biri
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İran ile İsrail arasında varılmış olan mutabakatın devam etmesi, ateşkesin ihlal edilmemesi ve kalıcı bir barışa dönülmesi, şu andaki en büyük stratejik hedeflerimizden biri." dedi.
Ankara
Fidan, İngiliz mevkidaşı David Lammy ile Bakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.
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Türkiye ve İngiltere'nin, aynı konuda birçok stratejik hedefi paylaşan iki stratejik ortak olduğunu ifade eden Fidan, "Avrupa Birliği ülkesi olmayan ama Avrupa'yla güçlü bağları bulunan iki NATO üyesi ülkeyiz." dedi.
Fidan, ekonomi, savunma ve teknolojik işbirliği gibi birçok alanda iki ülke arasında yoğun işbirliği trafiğinin bulunduğuna dikkati çekerek, "Dış ticaret hacmimiz, halihazırda 30 milyar (dolar) hedefine doğru yaklaşmakta. Bu, gerçekten bizim son yıllarda büyük bir ısrarla takip ettiğimiz hedef." diye konuştu.
Her iki ülkenin son yıllarda bu konu üzerinde çok emek harcadığını dile getiren Fidan, ticaret ve yatırım alanında çok daha büyük fırsatların bulunduğuna ve bunun daha da ileri taşınması için Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi gerektiğine işaret etti.
"Savunma sanayindeki işbirliğimiz fevkalade iyi gidiyor"
Fidan, bu konuda yürütülen çalışmaların olduğunu vurgulayarak, "Savunma sanayindeki işbirliğimiz fevkalade iyi gidiyor. Eurofighter temininden diğer alanlardaki ortak çalışmalarımıza kadar, bu konuda firmalarımız, ilgili kurumlarımız iyi bir şekilde çalışıyorlar." diye konuştu.
Dış politika alanında özellikle Gazze, Suriye, İran, Irak, Rusya-Ukrayna Savaşı konularında iki ülkenin de görüşlerinin hemen hemen örtüştüğünü belirten Fidan, Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkesin her iki tarafta da desteklendiğini kaydetti.
Fidan, "İran ile İsrail arasında varılmış olan mutabakatın devam etmesi ve ateşkesin ihlal edilmemesi ve kalıcı bir barışa dönülmesi, şu andaki en büyük stratejik hedeflerimizden biri. Diğer taraftan, Gazze'deki trajedinin bir an evvel son bularak bir ateşkes anlaşmasının imzalanması ve iki devletli çözüm temelinde de bu sorunun çözülmesi bizim için önemli." değerlendirmesinde bulundu.
İngiltere'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının kaldırılması dolayısıyla mevkidaşına teşekkür ettiğini aktaran Fidan, "Kendileri de yakında Suriye'ye gideceklerini söylediler. Bu, gerçekten bizim için önemli bir işbirliği alanı. Suriye'deki istikrar, Suriye'deki güvenlik hem bölgeye hem küresel anlamda hepimize hizmeti dokunacak bir husus. Bu konuda da beraber çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"Türkiye'nin yürüttüğü çalışmaları takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum"
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Bakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.
Bir yıldır Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttüğünü hatırlatan Lammy, "12 aylık görev sürem boyunca, tek bir ay bile sayın Bakan (Fidan) ile görüşmeden, temasta bulunmadan geçmedi. Çoğu kez ayda birkaç kez temaslarda bulunduk." ifadelerini kullandı.
Lammy, bu görüşme sıklığının Türkiye ile İngiltere arasındaki sıkı işbirliğini gösterdiğini, iki ülke arasında çok güçlü kültürel bağların olduğunu anlattı.
"Bu yıl çok büyük ihtimalle 5 milyon vatandaşımız, dünyanın en güzel ülkelerinden biri olan ülkenize gelip vakit geçirecek. Türk misafirperverliğini yaşayacak." diyen Lammy, aynı zamanda çok sayıda Türk vatandaşının da İngiltere'yi ziyaret ettiğini söyledi.
Serbest Ticaret Anlaşması vurgusu
Lammy, "Temsil ettiğim bölgede çok uzun geçmişe dayanan, Türkçe konuşan topluluklar yaşıyor. Türkiye ile İngiltere arasında ilişkilerin temelinde çok güçlü stratejik ortaklıklar yatıyor. Bu sayede bu zemin üzerinde bugün gerçekleştirdiğimiz işbirliklerini meydana getirebildik." diyerek, bu anlamda kendisini çok şanslı olarak nitelendirdi.
İki ülkenin birlikte çalışarak işbirliklerini güçlendirmek için çaba gösterdiğini söyleyen Bakan Lammy, Serbest Ticaret Anlaşması'nın bunu daha da perçinleyeceğini vurguladı.
Lammy, "Önümüzdeki haftalarda, aylarda Serbest Ticaret Anlaşması için yürütülecek müzakereleri de sabırsızlıkla bekliyoruz. Serbest Ticaret Anlaşması, aslında 28 milyar sterlinlik bir ticaret hacmi potansiyeli taşıyor olacak. Türkiye ve İngiltere iş dünyası bir araya gelecek, şirketler bir arada çalışacak. İş dünyası alanında da güçlü işbirliği göstergesi, aynı zamanda halklarımız arasında da güçlü işbirliğinin bir göstergesi olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin çabalarına övgü
Bakan Fidan ile görüşmesinin son sınamalarla dolu jeopolitik ortamda gerçekleştiğini söyleyen Lammy, şunları kaydetti:
"Bu vesileyle Türkiye'nin yürüttüğü çalışmaları takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışı tesis etmek için, Rusya'nın saldırılarını durdurmak için çok önemli çaba sarf ettiler. Karadeniz Bölgesi'nde barışı tesis edebilmek için, uzun süredir beklediğimiz ateşkesi gerçekleştirebilmek için çaba sarf ettiler. 1 milyonun üzerinde Rus asker hayatını kaybetti bu süreçte. Ukrayna'nın enerji tedarikine ve sivillere yönelik saldırılara da tanık olduk."
Bakan Lammy, "Gazze'yle ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde buradaki insanlık krizinin hafifletilmesi ve Filistin halkı için iki devletli çözüme yönelik çalışmalar yapıyoruz." dedi.
Aynı zamanda Suriye'nin de bu toplantının gündeminde yer aldığını ve bu konuda çok yakın işbirliği içinde olunduğunu anlatan Lammy, "Bakan Fidan'a çok müteşekkirim, özellikle bizimle birlikte yürüttüğü bu çalışmalar için." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.