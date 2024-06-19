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Almanya, EURO 2024'te son 16 turuna yükselmeyi garantiledi

Almanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ikinci maçında Macaristan'ı 2-0 yendi. Grubun ilk maçında İskoçya'yı 5-1 yenen Almanya, puanını 6'ya çıkararak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Emrah Oktay  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
Almanya, EURO 2024'te son 16 turuna yükselmeyi garantiledi

Stuttgart

Karşılaşmanın 22. dakikasında Almanya öne geçti.

Musiala'nın pasıyla ceza sahası içinde buluşan İlkay Gündoğan, altıpas önünde topu rakibi Orban'a kaptırdı. Macar futbolcu dengesini kaybedip düşünce sol çaprazda yeniden meşin yuvarlağı alan İlkay, pasını altıpas gerisindeki Musiala'ya çıkardı. Musiala'nın vuruşunda, çizgi üzerindeki Fiola'nın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

67. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Soldan atağa katılan Mittelsadt'ın yerden ortasında, altıpas önünde uygun durumdaki İlkay Gündoğan düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-0.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Almanya puanını 6'ya çıkardı.

Grubun ilk maçında İskoçya'yı 5-1 yenen Almanya, bu sonuçla grupta bir maç kala adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

İlk maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olan Macaristan ise Almanya'ya da yenilerek EURO 2024'te henüz puanla tanışamadı.

Almanya, grup aşamasında kendi gol rekorunu kırdı

Almanya Milli Futbol Takımı, Avrupa şampiyonaları tarihinde grup aşamasında en fazla gol attığı organizasyonu yaşıyor.

EURO 2020'de grup müsabakalarında 6 gol atarak kendi rekorunu kıran Almanya, ev sahibi olduğu bu turnuvada iki maçta 7 gole ulaştı.

Açılış müsabakasında İskoçya'yı 5-1 yenen Almanya, ikinci maçını 2-0 kazandı.

Musiala gol sayısını 2'ye çıkardı

Almanya'nın 21 yaşındaki yıldızı Jamal Musiala, EURO 2024'teki gol sayısını 2'ye yükseltti.

Turnuvanın açılış maçında İskoçya filelerini havalandıran Musiala, Macaristan maçını da boş geçmedi. Karşılaşmanın 22. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren yıldız kanat oyuncusu, Avrupa Şampiyonası'ndaki gol sayısını da 2'ye çıkardı.

Musiala (21 yaş 119 günlük), Avrupa Şampiyonası'nda iki maç üst üste gol atan en genç üçüncü futbolcu oldu. Bunu daha önce İngiliz Wayne Rooney (18 yıl 241 gün) ile Macar Ferenc Bene (21 yıl 114 gün) gerçekleştirmişti.

İlkay, Almanya Milli Takımı'nda 19. golünü attı

Müsabakada farkı 2'ye çıkaran golü kaydeden İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı formasıyla 19. kez gol sevinci yaşadı.

Maçın 67. dakikasında Almanya'yı 2-0 üstünlüğe taşıyan Türk asıllı yıldız futbolcu, turnuvadaki ilk golünü kaydetti. İlkay, 79. milli maçında 19. golünü atmış oldu.

İlkay Gündoğan, UEFA tarafından maçın oyuncusu seçildi.

Neuer, Buffon'u yakaladı

Almanya kalecisi Manuel Neuer, 17. Avrupa Şampiyonası maçına çıkarak efsane İtalyan file bekçisi Gianluigi Buffon'u yakaladı.

Macaristan maçına ilk 11'de başlayan Neuer, bir Avrupa Şampiyonası müsabakasında 17. kez Almanya Milli Takımı formasını terletti. 38 yaşındaki kaleci, Hollandalı Edwin van der Sar ve Portekizli Rui Patricio'yu geride bırakarak zirvedeki Buffon'u yakaladı.

Neuer, 23 Haziran Pazar günü yapılacak İsviçre maçında da forma giymesi durumunda Avrupa şampiyonalarında en fazla karşılaşmaya çıkan kaleci rekorunun sahibi olacak.

Deniz Undav, turnuvada ilk kez süre aldı

Almanya Milli Takımı için oynayan Türk asıllı santrfor Deniz Undav, EURO 2024'te ilk kez sahneye çıktı.

Macaristan karşısında 84. dakikada İlkay Gündoğan'ın yerine oyuna dahil olan Deniz, milli takım formasını üçüncü kez terletti.

Bu sezon Bundesliga'da Stuttgart formasıyla 18 kez fileleri havalandırarak dikkati çeken Deniz, kendi şehrinde taraftarların büyük sevgi gösterisi ve desteğiyle sahaya çıktı.

Almanya'da bir başka Türk asıllı futbolcu Emre Can ise 72. dakikada oyuna dahil oldu.

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