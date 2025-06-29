Ali Türkkan, WRC gençler kategorisinde yarış kazanan ilk Türk ralli pilotu oldu
Akropolis Rallisi'nde birinciliği elde eden Ali Türkkan, Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) gençler kategorisinde yarış kazanan ilk Türk pilot ünvanını aldı.
Ankara
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, WRC'nin 7. ayağı, Yunanistan'da düzenlendi.
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Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan Red Bull sporcusu Ali, WRC gençler ve WRC3 klasmanlarında zirvede yer alarak Türk otomobil sporları tarihine geçti.
Team Petrol Ofisi sporcusu Kerem Kazaz ise WRC gençler ve WRC3 klasmanlarında 4'üncülüğü elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.