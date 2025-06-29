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Ali Türkkan, WRC gençler kategorisinde yarış kazanan ilk Türk ralli pilotu oldu

Akropolis Rallisi'nde birinciliği elde eden Ali Türkkan, Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) gençler kategorisinde yarış kazanan ilk Türk pilot ünvanını aldı.

Hüseyin Burak Demirer  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
Ali Türkkan, WRC gençler kategorisinde yarış kazanan ilk Türk ralli pilotu oldu

Ankara

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, WRC'nin 7. ayağı, Yunanistan'da düzenlendi.

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Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan Red Bull sporcusu Ali, WRC gençler ve WRC3 klasmanlarında zirvede yer alarak Türk otomobil sporları tarihine geçti.

Team Petrol Ofisi sporcusu Kerem Kazaz ise WRC gençler ve WRC3 klasmanlarında 4'üncülüğü elde etti.

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