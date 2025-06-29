Türkiye Offroad Şampiyonası'nın Ankara ayağında birinciler belli oldu
2025 Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası'nın Ankara'da düzenlenen 2. ayağını, otomobil sınıfında Oğuzhan Türkvatan, SSV sınıfında ise Salih Çarpışantürk kazandı.
Ankara
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, Mühye köyünde düzenlenen organizasyonda 25 araç ve 50 sporcu mücadele etti.
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İki gün süren 7 etaplık etkinlik sonunda, otomobil sınıfını Oğuzhan Türkvatan, SSV sınıfını ise Salih Çarpışantürk zirvede tamamladı.
Kategorilere göre ilk 3'e giren sürücüler şöyle:
Otomobil
1. Oğuzhan Türkvatan
2. Caner Bal
3. Ebubekir Uysal
SSV
1. Salih Çarpışantürk
2. İsrafil Akyüz
3. Adem KalyonAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.