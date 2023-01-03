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Al Nassr, Cristiano Ronaldo için imza töreni düzenledi

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlayan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, imza töreni düzenledi.

Fatih Erel   | 03.01.2023
Al Nassr, Cristiano Ronaldo için imza töreni düzenledi Fotoğraf: Mohammed Saad / AA

İstanbul

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta bulunan Mrsool Park Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan 37 yaşındaki Ronaldo, "Bu kararı aldığım için çok gurur duyuyorum. Avrupa'daki hayallerimi gerçekleştirdim. Her şeyi kazandım. En büyük kulüplerde oynadım. Şimdi yeni bir mücadele için buradayım. Ailem de aldığım karardan dolayı mutlu." dedi.

Suudi Arabistan'da çok iyi karşılandığını ifade eden yıldız futbolcu, sadece futbol oynamak için değil yeni nesillerin mantalitesini değiştirmek ve kadın futbolunu geliştirmek için Suudi Arabistan'a geldiğini söyledi.

Brezilya, Amerika ve Portekiz ve Avustralya'dan birçok kulübün transfer teklifi aldığını belirten Ronaldo, "Kararımı verdim ve başkalarının fikri beni ilgilendirmiyor. Lig çok rekabetçi. yarın bana şans verilirse oynamaya hazırım." dedi.

İmza töreni sonrasında stadyumdaki taraftarlarla buluşan Ronaldo, tribünlerdeki taraftarla imzaladığı futbol toplarını dağıttı.

Sporting Lizbon altyapısında yetişen 37 yaşındaki Ronaldo, daha sonra Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giydi. 2021'de Manchester United'a dönen Portekizli futbolcunun sözleşmesi, teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından geçen ay feshedildi.

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.

Kariyerinde 800 gol barajını aşan ve 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 196 maçta 118 kez fileleri havalandırdı.

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