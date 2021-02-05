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Ajax, yeni transferi Haller'i UEFA Avrupa Ligi'nde oynatamayacak

Sebastien Haller, yönetim hatası sebebiyle UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilemedi.

Abdulkadir Karakaya   | 05.02.2021
Ajax, yeni transferi Haller'i UEFA Avrupa Ligi'nde oynatamayacak

İstanbul

Hollanda ekibi Ajax, 22,5 milyon avroya transfer ettiği Sebastien Haller'i yönetimsel bir hata nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynatamayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ocak ayında West Ham United'dan transfer edilen 26 yaşındaki forvet, yönetim hatası sebebiyle UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilemedi.

UEFA nezdinde yapılan girişimlerden sonuç alınamadığı ve Fildişi Sahilli oyuncunun sezonun geri kalanındaki Avrupa maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi.

Kariyerine Auxerre'de başlayan, Utrecht ve Eintracht Frankfurt'ta oynadıktan sonra 2019 yazında 50 milyon avroya West Ham United'a giden Haller, Ajax ile geçen ay 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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