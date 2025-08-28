Samsunspor, Panathinaikos ile golsüz berabere kalarak Avrupa Ligi’ne veda etti
UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2-1'in rövanşında sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 0-0 berabere kalan Samsunspor, yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek
Samsun
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Samsunspor, sahasında Panathinaikos ile 0-0 berabere kaldı.
Bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nden elenen kırmızı-beyazlılar, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasından devam edecek.
İlk yarı
7. dakikada Samsunspor'un atağında Mouandilmadji'in pasında penaltı noktasında topla buluşan Emre Kılıç'ın şutunda kaleci Dragowski'nin yüzüne çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.
22. dakikada Zeki Yavru'nun sağ çaprazdan ortasında ön direkte iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top, az farkla direğin üstünden auta gitti.
23. dakikada Panathinaikos'un kazandığı serbest vuruşu Bakasetas kullandı. Bu futbolcunun altı pas içine ortasında topla buluşan Kiriakopoulos'un yerden şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin dibinden auta çıktı.
38. dakikada Samsunspor'un ani gelişen atağında Makoumbou'nun pasına hareketlenen Musaba'nın ceza sahasına girer girmez sert şutunda top, kaleci Dragowski'den oyun alanına döndü.
42. dakikada misafir takımın atağında Bakasetas'ın pasında ceza sahası içinde kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan loannidis'in plase vuruşunda top, yan ağlara takıldı.
45. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Musaba'nın şutunda kaleci, Dragowski gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarı
66. dakikada Panathinaikos'un atağında loannidis'in pasında Tete, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda top, kaleci Okan Kocuk'tan geri döndü.
70. dakikada Samsunspor'un kazandığı korner atışını Zeki Yavru, kullandı. Bu futbolcunun ön direğe ortasında iyi yükselen Dimata'nın kafa vuruşunda top, direğin üstünden auta çıktı.
87. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest atışı Ntcham kullandı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Dragowski, topu kontrol etti.
Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.
Thomas Reis: "Sonuçtan ötürü hayal kırıklığı içerisindeyim"
UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2-1'in rövanşında sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 0-0 berabere kalan ve yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "hayal kırıklığı" yaşadığını söyledi.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Thomas Reis, takımının iyi mücadele ettiğini söyledi.
Reis, maçı değerlendirerek, "Sonuçtan ötürü hayal kırıklığı içerisindeyim. Çünkü daha iyi bir sonuç alabilirdik. Takımımın göstermiş olduğu performanstan ve oyuncularımla gurur duyuyorum. Özellikle ilk yarıda yakaladığımız fırsatlar vardı ve ne yazık ki değerlendiremedik. Pazar günü oynayacağımız karşılaşmaya hazırlanmamız gerekiyor. Bugün takım olarak yapabileceğimizin en iyisini yaptık ama başarılı olamadık." ifadelerini kullandı.
Transfer çalışmaları konusunda da bilgi veren Reis, şunları kaydetti.
"Mümkünse bir veya 2 transfer daha yapmak istiyoruz. Bugün forvet anlamında isteğimiz performansı alamadık. Forvetlerimizin bugün göstermiş olduğu performanstan açıkçası çok mutlu değilim ama çok karakterli oyuncular onlar da elinden gelenin en iyisin yapıyor. Bazı pozisyonlarda ofansif olarak çok oyuncumuz yok. Muja da takımdan ayrıldı o da ofansif bir oyuncuydu. Kesinlikle daha fazla ofansif oyuncuya ihtiyacımız olacak."
Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım: "Futbol şansı bizden yana değildi ama ben takımla gurur duyuyorum"
UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2-1'in rövanşında sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 0-0 berabere kalan Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, "Futbol şansı bizden yana değildi ama ben takımla gurur duyuyorum." dedi.
Yıldırım, maçın ardından yaptığı açıklamada, zorlu bir mücadeleden çıktıklarını belirterek "Çok istedik turu geçmek. Çok da güzel mücadele etti takım. Maç sıfır sıfırlıktı ama sonuca bakıp aldanmamak lazım. Maç sonunda Panathinaikos takımı, hocası hepsi acayip mutluydu. Pozisyonlar bulduk. Olmadı bugün. Futbol şansı bizden yana değildi ama ben takımla gurur duyuyorum. Çok güzel mücadele ettiler." dedi.
"Bizim gücümüz bu kadardı ama yani hep söylüyorum bu sene transfer dönemi gerçekten zor." ifadesini kullanana Yıldırım, "Türk takımları için inanılmaz zor. Biz de en şanslısı Galatasaray. Hiçbir maç oynamadan direkt şampiyondan yine katılıyor. Daha kadrosunu tam kurmadı ama bakın işte Fenerbahçe dün gece Benfica elendi. Çünkü transferleri daha tam yapmamış. Beşiktaş hazırlamamış. Çok kötü bir şekilde yenilmişler. 1-0 evinde. Duydum. Üzüldüm. Kupadan elenmesi kötü oldu bizim ülke puanı için Beşiktaş için. Keşke Konferans Ligi'nde devam etseydi. Bakınca biz iki maçta bir mağlubiyet bir beraberlik almışız. Panathinaikos karşı." değerlenidrmesinde bulundu.
Transferde yabancı kanat oyuncusuyla anlaştıkları bilgisini veren Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:
"İyi de bir oyuncu. Samsunspor'a renk katacak bir oyuncu. Türkiye'ye renk katacak bir oyuncu. İşte bir boşluk daha açabilirsek bilmiyorum bir forvet almak istiyoruz. Sonra da işte Türkiye'den bir Galatasaray'dan Eyüp Aydın'ı bekliyoruz. Öylece transferi kapatacağız gibi gözüküyor. Şimdi bu takım Türkiye için güzel. Pazar günü Trabzon'da çok kora kor bir maç yapacağız. Trabzon'da inanıyorum o maç da çok güzel olacak. Herkese bundan sonra Samsunspor maçlarını seyretmesini tavsiye ediyorum."
Panathinaikos Teknik Direktörü Rui Vitoria: "Avrupa'da gösterdiğimiz başarıdan memnunum"
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rui Vitoria, Avrupa ve lige hazırlanmak için sezonu erken açtıklarını kaydetti.
Avrupa yolculuğuna uzun bir süre önce başladıklarını anlatan Vitoria, "Kafamızda ilk hedefimiz oyunumuzu geliştirmek ve hangi Avrupa kupasında oynayacaksak ona göre hazırlanmaktı. Kendimizi istikrarlı bir şekilde geliştirdik ve Avrupa Ligi'ne katıldık. Avrupa'da gösterdiğimiz başarıdan memnunum. Futbolcularımın performansından memnunum. Her geçen gün daha iyi oluyoruz. Ligde de iyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Gelen oyuncularla daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Taraftarlarımızın da desteğine ihtiyacımız var." dedi.
Transfer döneminin daha bitmediğini aktaran Vitoria, "Transfer döneminde takıma yeni oyuncular katılacak. Tercihlerimizi ona göre yapacağız. Önümüzde çok uzun bir süreç var. Neredeyse 3 günde bir maç oynayacağız. Bu süreci iyi bir şekilde geçirmek istiyoruz. Soyunma odamızdaki oyunculardan memnunuz. Sonuçta sahaya 11 oyuncu çıkıyor. Ben 11 oyuncu seçiyorum, futbolcular da sahada çıkıp oyunu en iyi şekilde oynuyor. Sonuç olarak biz bu futbolcularla devam edip hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Takımdaki oyuncularla çalışmayı seviyorum. Ancak futbolcular kariyerleri için başka takımlara ve kulüplere gidebilir." ifadelerini kullandı.
Rui Vitoria, Samsunspor'u performansından dolayı tebrik ederek, "Samsunspor gerçekten iyi bir takım. Organize bir takım, bizi çok zorladılar. Turu geçen biz olduk ama bu Samsunspor'un kötü bir takım olduğunu göstermiyor. Tüm Samsunspor camiasına bize gösterdikleri ilgi için teşekkür ederim." şeklinde konuştu.
Samsunspor'un Futbol Direktörü Fuat Çapa: "Rakibimizden daha iyi oynadık, daha coşkuluyduk, daha çok istekliydik"
Çapa, maçın ardından yaptığı açıklamada, iki karşılaşmanın değerlendirmesi sonucunda hak etmedikleri bir eleme olduğunu söyledi.
İyi oynadıklarını düşündüklerini belirten Çapa, "Deplasmanda iyi oynadık. İçeride de bugün gayet iyi oynadık. Girdiğimiz çok net pozisyonlar var. Onları değerlendirmiş olsaydık bugün tamamen değişik bir sonuç izlemiş olurduk. Savunma ağırlıklı, çok iyi organize olabile, bugüne kadar hep beraberliklerle grup atlamış bir takımdan bahsediyoruz. Bu ligi çok fazla oynanmış, deneyimli olan bir takıma karşı oynadık. Rakibimizden daha iyi oynadık, daha coşkuluyduk, daha çok istekliydik." diye konuştu.
Çapa, Samsun'da taraftar, takım ve şehrin Avrupa'ya hazır olduğunu "net" gösterdiğini sözlerine ekledi.
Samsunsporlu futbolcu Celil Yüksel: "İnşallah UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor'umuzu daha iyi temsil ederiz"
Celil Yüksel, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki maçın ardından yaptığı açıklamada, taraftarın verdiği destekten çok memnun kaldıklarını söyledi.
Taraftarın Samsunspor'un her zaman yanında olduğunun altını çizen Celil, şunları kaydetti:
"Burada olmak bizim için çok büyük bir gurur. Samsunspor'u temsil etmeye çalıştık. Bütün takım arkadaşlarımla elimizden gelen her şeyi yaptık. İlk maçta da çok şanssızdık, mağlup olduk, çok iyi oynamıştık. Bu maçta da elimizden ne geliyorsa bütün kalbimiz ve yüreğimizle sahaya verdik. Şans bizden yana olmadı, bunun için üzgünüz. Bir yandan da bu şehir için, kendim için çok onurlu ve gururluyum. İnşallah UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor'umuzu daha iyi temsil ederiz."