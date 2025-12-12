Dolar
42.64
Euro
50.07
Altın
4,279.80
ETH/USDT
3,231.50
BTC/USDT
92,233.00
BIST 100
11,233.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 6. hafta mücadelesi, TSİ 23.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.

Mutlu Demirtaştan  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı

İstanbul

Fenerbahçe, deplasmanda Brann'ı 4-0 yendi. Sarı-lacivertliler, 6 maçta 11 puanla 12. basamakta yer aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Go Ahead Eagles'ı 2-1 mağlup eden Olimpik Lyon, 15 puan ve averajla liderliğini sürdürdü.

Milli futbolcu Zeki Çelik'in forma giydiği Roma, Celtic'i 3-0'lık skorla geçti. Karşılaşmada 90 dakika görev yapan Zeki, ikinci golün pasını verdi.

Porto ise milli oyuncu Deniz Gül'ün 58. dakikada oyuna girdiği mücadelede Malmö'yü 2-1 mağlup etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Porto (Portekiz) - Malmö (İsveç): 2-1

Olimpik Lyon (Fransa) - Go Ahead Eagles (Hollanda): 2-1

Celtic (İskoçya) - Roma (İtalya): 0-3

Basel (İsviçre) - Aston Villa (İngiltere): 1-2

Freiburg (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 1-0

FCSB (Romanya) - Feyenoord (Hollanda): 4-3

Celta Vigo (İspanya) - Bologna (İtalya): 1-2

Panathinaikos (Yunanistan) - Viktoria Plzen (Çekya): 0-0

Brann (Norveç) - Fenerbahçe: 0-4

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 üniversiteye rektör atadı
İstanbul'da en pahalı mezar yeri ücreti 334 bin 896 lira olarak belirlendi
Bakan Fidan: Türkiye, Filistin meselesinin çözümünde, barışın sağlanmasında her türlü sorumluluğu almaya hazır
İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 62,5'e varan oranlarda zam yapıldı
İstanbul'da "Trafik Güvenliği Eylem Planı 2030 Hedefleri" çalıştayı düzenlendi

Benzer haberler

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı

Brann'ı deplasmanda 4-0 yenen Fenerbahçe, play-off için avantaj yakaladı

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco: Hazırız ve kazanmak istiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco: Hazırız ve kazanmak istiyoruz
Fenerbahçe, Avrupa'da 296. sınavında

Fenerbahçe, Avrupa'da 296. sınavında
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Brann'a konuk olacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Brann'a konuk olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet